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Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Benan Mahmutyazıcıoğlu kavgası büyüyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2020 11:38 | Son Güncelleme

Ece Erken olayında yeni gelişmeler! Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan art arda açıklamalar geldi. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayda son gelişmeler...

Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Benan Mahmutyazıcıoğlu kavgası büyüyor!

Sunucu Ece Erken ile evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun aşkı geçtiğimiz haftalarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Ece Erken, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili, "9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar. Eşiyle aynı evde yaşayan biriyle birlikte olmadım" açıklamasını yapmıştı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise adeta olay yarattı.

Gece yarısı evinin önüne gelip, araçlarına zarar verdiğini dile getiren Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken hakkında tedbir kararı aldırdığını duyurdu.

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O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Mahmutyazıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip, araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım... Unutmayın ki; bir gün herkes yaşayacak. Kimisi aldığı duaları, kimisi de aldığı ahları... Adalet herkese layık olduğunu veren bir erdemdir.

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Çıkan haberlerden sonra ise Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan açıklama geldi.

Mahmutyazıcıoğlu şunları söyledi:

Pişman değilim, Ece Erken'in arkasındayım. Allah'tan gelen bir gönül ilişkisi yaşıyorum. Bir davam var, devam ediyor. Ama konuşmak istemiyorum çünkü evlatlarım var.

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Görüntüler eski... Bir sinir anı... Arabalar benim, şikayetçi değilim. Napalım oldu, çocukça yaşanan bir sinir. Basit bir olay. Görüntülerle ilgili konuşacak hiçbir şey yok. Muhattabı benim canı sağ olsun, geldi geçti...

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Bir suçlu varsa o suçlu benim... Ben bunlarla gündeme gelmeyi seven bir insan değilim. İki çocuk babasıyım.

Bundan sonra susmayan herkes karşısında beni bulur.

Benim hiçbir sıkıntım yok. Eleştirebilirler ama hakaret edemezler. Bu işler bitsin konuşulmasın artık.

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Kim ne diyorsa desin! Üçüncü bir kişiyle alakası yok.

Bir suçlu istiyorlarsa suçlu benim! Günah keçisi benim!

Ben bir yerde yakalanmadım. Her şeyi ortada yaşadık. Aklı başımızda insanlarız.

Görüntülerde yaşananlar dün olmuş bir şey değil.

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Ece Erken yaşananlardan sonra sunucusu olduğu Söylemezsem Olmaz programından istifa etti.

Erken, "Bir süre tatile gideceğim, kafamı dinleyeceğim. Şu saatten sonra Şafak'ın söylediği çok önemli bir şey var şu saatten sonra konuşan biri olursa gaddarlık yapar, çocuklarla ilgili konuşur, ve karşısında beni bulamaz ben şey diyemiyorum 'bana bir şey olmaz' öyle bir şey hayatımda demedim. Olur ama Şafak gereken cevabı kanuni yollardan verecektir. O yüzden teşekkür ediyorum. Özellikle tekrar vurguluyorum. İstifa etmem istenmedi ama benim psikolojim buna el vermeyecek. Siz devam edin. Teşekkür ediyorum." dedi.

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Ece Erken'den sonra 2. Sayfa'ya konuşan Benan Mahmutyazıcıoğlu şunları ise söyledi:

İhanete kadar çok mutlu bir yuvamız vardı. Eşim 3 aydır sürekli bana 'büyük bir yanlış yaptım. Lütfen beni affet' diye yalvarıyor.

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Babam aracalığıyla benden bir şans daha istedi. Eşim akıl tutulması yaşamış sanki, korkutulmuş... Boşanma diye dizlerimin önüne çöktü. 'Yalvarırım, kendimi affettireceğim' ifadelerini kullandı.

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Ece Erken, ise eşimin fotoğrafını mesaj atıp 'kocan yanımda' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ece erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Benan Mahmutyazıcıoğlu,

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