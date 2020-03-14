Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Benan Mahmutyazıcıoğlu kavgası büyüyor!

Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip, araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım... Unutmayın ki; bir gün herkes yaşayacak. Kimisi aldığı duaları, kimisi de aldığı ahları... Adalet herkese layık olduğunu veren bir erdemdir.

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Mahmutyazıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise adeta olay yarattı.

Ece Erken, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili, "9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar. Eşiyle aynı evde yaşayan biriyle birlikte olmadım" açıklamasını yapmıştı.

Sunucu Ece Erken ile evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun aşkı geçtiğimiz haftalarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Mahmutyazıcıoğlu şunları söyledi:

Pişman değilim, Ece Erken'in arkasındayım. Allah'tan gelen bir gönül ilişkisi yaşıyorum. Bir davam var, devam ediyor. Ama konuşmak istemiyorum çünkü evlatlarım var.

Görüntüler eski... Bir sinir anı... Arabalar benim, şikayetçi değilim. Napalım oldu, çocukça yaşanan bir sinir. Basit bir olay. Görüntülerle ilgili konuşacak hiçbir şey yok. Muhattabı benim canı sağ olsun, geldi geçti...

Bir suçlu varsa o suçlu benim... Ben bunlarla gündeme gelmeyi seven bir insan değilim. İki çocuk babasıyım.

Bundan sonra susmayan herkes karşısında beni bulur.

Benim hiçbir sıkıntım yok. Eleştirebilirler ama hakaret edemezler. Bu işler bitsin konuşulmasın artık.

Kim ne diyorsa desin! Üçüncü bir kişiyle alakası yok.

Bir suçlu istiyorlarsa suçlu benim! Günah keçisi benim!

Ben bir yerde yakalanmadım. Her şeyi ortada yaşadık. Aklı başımızda insanlarız.

Görüntülerde yaşananlar dün olmuş bir şey değil.

Ece Erken yaşananlardan sonra sunucusu olduğu Söylemezsem Olmaz programından istifa etti.