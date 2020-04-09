Ece Erken: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla ayrıldım

Ece Erken, ev sahibi ile arasında geçen mesajlaşmayı sosyal medya hesabında paylaştı. Erken, kendisinden kira isteyen ev sahibine evden çıkacağını söyledi. Bu haberle sosyal medyada olay olan Erken kısa süre önce de evli sevgilisinin evine gidip arabalarına zarar vererek gündem olmuştu.

Gündemden düşmeyen Ece Erken Söylemezsem Olmaz programından da ayrılmıştı.

Berna Mahmutyazıcıoğlu ile 15 senedir evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını itiraf eden Erken şimdi de ayrıldığını açıkladı. Erken açıklamasında "Herkes kendi önünü süpürsün ben hatalıydım hatamdan döndüm" dedi.

Erken bir takipçisine ise "Yuva yıkmadım ayrıldım ve o rahatlıkla söylüyorum daha acı. Geçmişi elimde uş an" yanıtıyla dikkat çekti.



