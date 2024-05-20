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Ece Erken yakın arkadaşının eski eşiyle fotoğrafını görünce sitem etti: "Alıştım şerefsizlere..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
20.05.2024 16:31
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Ece Erken ile Serkan Uçar geçtiğimiz yıllarda boşanmışlardı. Uçar, Erken'in yakın arkadaşı olan Sezer Çakır ile birlikte olduğu fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşımın ardından Ece Erken'den de bir paylaşım geldi. Erken, “Ben alıştım şerefsizlere, şerefsizliklere” dedi.

Ece Erken yakın arkadaşının eski eşiyle fotoğrafını görünce sitem etti: "Alıştım şerefsizlere..."

Serkan Uçar ile 2014-2015 yılları arasında evli kalan Erken'in, 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu.

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Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla çok konuşulan Ece Erken bu kez yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.

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Serkan Uçar, Erken'in yakın arkadaşı Sezer Çakır ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaştı.

"İŞİM, GÜCÜM, EVLADIM VAR"

Bu paylaşımdan kısa süre sonra bir paylaşımda Ece Erken'den geldi. Sosyal medyada Erken'in sert sözlerinin eski eşi ve arkadaşının paylaşımına gönderme olduğu iddia edildi.

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Erken, isim vermeden yaptığı paylaşımda, ” Ben alıştım şerefsizlere, şerefsizliklere... Yazmayın boşuna inanın ilgilenmiyorum. İlgilenmem gereken işim, gücüm, evladım var. Her annenin ilgili olması gerektiği konular bence bunlar” ifadelerini kullandı.

Vitrin


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