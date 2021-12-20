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Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in ifadesine Yasmin Erbil'i örnek göstererek tepki verdi

20.12.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz hafta Ece Ronay arasındaki 'cinsel taciz' ve 'sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret' sebebiyle ifade verdi. Erbil’in ifadesinde "Dekolte giyip beni arıyordu" deyince Ece Ronay Yasmin Erbil'in dekoltelerine hatırlattı.

Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in ifadesine Yasmin Erbil'i örnek göstererek tepki verdi

Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil'i ifşa etmişti. 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek, ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade vermişti.

Adliyeye tekerlekli sandalyeyle gelen Erbil'in ifadesinde, “Ece Hanım sürekli dekolteli kıyafet giyerek beni arıyordu. Ben kendisine kardeşim diye hitap ettim. Hiçbir şekilde taciz etmedim” dediği iddia edildi.

ECE RONAY SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Erbil'in ifadesinin medyaya yansımasının ardından Ece Ronay suskunluğunu bozdu. 2.Sayfa programına telefonla bağlanan Ronay, iddiaları yalanladı. Davasının sonuna kadar arkasında olduğunu belirten Ronay şunları söyledi:

Mehmet Ali Erbil'in ifadesini duyan Ece Ronay Yasmin Erbil'e seslendi: Kardeşine yapan kızına mı acırMehmet Ali Erbil'in ifadesini duyan Ece Ronay Yasmin Erbil'e seslendi: Kardeşine yapan kızına mı acır

"Normalde ayakta programlar sundu Mehmet Ali Bey, adliyeye o şekilde gitmesi çok komik görünüyordu, bir acındırma sezdim orada. Mehmet Ali Erbil şu anda şüpheli sıfatıyla ifade verdi ve yargılanıyor. Ben onu hiçbir zaman dekolte giyip aramadım. Bilir kişilerin bunu incelenmesini de söyledim. Dekolteli aramadım ki aramış dahi olsam onun beni taciz etmesini meşrulaştırmaz. Kendi kızı benden 3 kat 5 kat dekolte giyiyor. Bu tarz bir şey söylemesi gerçekten çok korkunç."

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"SON ÇIRPINIŞLARI"

Ece Ronay açıklamasına devam ederik "Mehmet Ali beyin son çırpınışları olduğunu düşünüyorum. Bu konudan yırtamayacak. Başlarda ‘kardeşim’ dedi. Klip çekildikten sonra artık o kardeşlik bir anda ‘birlikte uyumak’ istemeye, evine davet etmeye dönüştü. Sizin programa katıldıktan sonra avukatı bizi aradı, uzlaşmaya gitmek istedi. Ben de yardım şartı koydum, onlara herhalde fazla geldi ki kabul etmediler. Süreç şu anda yargıda ben geri adım atmayı düşünmüyorum. Mehmet Ali beye karşı hiçbir terbiyesizlik yapmadım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil
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