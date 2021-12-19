Mehmet Ali Erbil'in ifadesini duyan Ece Ronay Yasmin Erbil'e seslendi: Dekolte giyince...

Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "taciz" ve "hakaret" sebebiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Mehmet Ali Erbil, suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek, ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade vermişti. Adliyeye tekerlekli sandalyeyle gelen Erbil'in ifadesinde, “Ece Hanım sürekli dekolteli kıyafet giyerek beni arıyordu. Ben kendisine kardeşim diye hitap ettim. Hiçbir şekilde taciz etmedim” dediği iddia edildi.

"EVDE ÇOK AÇIK GİYİNME"

Bu ifadeyi gören Ece Ronay, Erbil'in sık sık cesur dekoltesiyle gündeme gelen kızı Yasmin Erbil’e seslendi. Ronay paylaşımında şunları söyledi:

"Baban ifadesinde dekolte giyinip kendisini aradığım yalanını söylemiş. Ben telefonumu bilirkişiye teslim edip aksini kanıtlamaya hazırım, bunu da ifademde belirttim. Ama sen kendine dikkat et, dekolte giyince taciz edebileceğini iddia eden bir baban var. Evde üstüne başına dikkat et kuzum, ne olur ne olmaz. Güzel kızsın, evde çok açık giyinme. Kardeşine yapan kızına mı acır.”

