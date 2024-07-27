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  4. Ece Seçkin Ali Koç'un gönderdiği mektubu gösterdi! Sosyal medya yıkıldı

Ece Seçkin Ali Koç'un gönderdiği mektubu gösterdi! Sosyal medya yıkıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.07.2024 12:07
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Pop dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Ece Seçkin son dönemde cesur sahne kostümleri ve açıklamalarıyla gündeme geliyor. Ünlü şarkıcı bu defa Ali Koç'un kendisine gönderdiği mektubu paylaştı. Seçkin'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

MYNET- Sevilen şarkıları ve sempatik tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ece Seçkin son dönemde cesur sahne kostümleri ve açıklamalarıyla sık sık gündem oluyor.

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İTİRAFIYLA GÜNDEMDEYDİ

Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan Seçkin, genç yaşta şöhrete kavuşmasıyla birlikte ailesinin kendisini korumak için ellerinden geleni yaptığını söylemiş ve 'Babam hâlâ bugün sosyal medya hesabımda yayınladığım dekolteli bir fotoğrafıma arayıp, tepki gösteriyor.' demişti.

Bu açıklaması ile uzun süre konuşulan ünlü isim şimdi de son paylaşımıyla dikkat çekti. Ece Seçkin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine gönderdiği hediye ve mektubu sosyal medya hesabında paylaştı.

ece ali

ALİ KOÇ'UN MEKTUBUNU PAYLAŞTI

Yeni sezon öncesi ünlü isimlere takımın yeni sezon formalarını ve özel mektupları gönderen Fenerbahçe yönetimi, Ece Seçkin’i de unutmadı. Ünlü şarkıcı, formayı ve Ali Koç’un mektubunu sosyal medyada paylaşarak teşekkür etti.

ece seçkin

**Seçkin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Ali Koç’a bu anlamlı mektubundan ve forma hediyesinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu sezon bu formayla takımımı hiç yalnız bırakmayıp sık sık Kadıköy’de olacağım. Salı günü Kadıköy’de olayım o halde."

Ece Seçkin’in bu paylaşımı kısa sürede gündem olurken taraftarlardan
'biz de forma isteriz' yorumları gecikmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Ece Seçkin
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