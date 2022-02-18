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  4. Ece Seçkin kalçasına kadar dekolte verdi! "Altında bir şey yok! Bu ne ya?"

Ece Seçkin kalçasına kadar dekolte verdi! "Altında bir şey yok! Bu ne ya?"

18.02.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Seçkin son pozuyla takipçilerinin dikkatini çekti. Kalça dekoltesiyle sosyal medyayı sallayan Ece Seçkin'e yorum yağdı. Seçkin'in iddialı tarzına "Altında bir şey yok! Bu ne ya?" yorumları yağdı.

Ece Seçkin kalçasına kadar dekolte verdi! "Altında bir şey yok! Bu ne ya?"

Ece Seçkin dekoltesiyle adeta Instagram'ı salladı. "Bir sahne kıyafetini külot diye adlandırmak zaten çok komik. Bir şey diyemiyorum, 2022 yılındayız. Dünyanın her yerinde sahne için dikilen özel kıyafetler, mayolar... Ben de giyiyorum benim şahsıma söylenmedi ama aynısının benzerini giyerek sahneye çıkıyorum" diyerek İzzet Yıldızhan'a yanıt veren Seçkin son olarak kasık ve kalçasına kadar çıkan dekoltesiyle olay oldu.

Siyah elbisesiyle poz veren Ece Seçkin'e binlerce yorum geldi. Kimi Ece Seçkin'e "Yakıyorsun" derken kimisi de "Altına bir şey giymemişsin, bu ne ya?" diyerek tepki gösterdi.

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Ece Seçkin'e fiziği ve boyuyla ilgili yorumlar da geldi.

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Ece Seçkin
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