Kış tarzınıza seviye atlatacak 2022'nin oversize kadın kaban ve mont modelleri

Ne zaman havalar soğusa yardımımıza ilk koşan onlar oluyor. Evet, kabanlardan söz ediyoruz. Özellikle giyime çok fazla özen harcamadığımız kapalı ve soğuk kış günlerinde bir kahraman gibi kombinimizi destekleyen kabanlar, sade bir pantolon ve kazak kombinini bile anında göz alıcı şıklığa taşıyacak güce sahip. Bu gücün farkında olan ünlü güzellerimizin ise son dönemdeki kaban tercihi oversize modeller oluyor. Gigi Hadid'den Hailey Bieber'a tüm ikonların kış stilini emanet ettiği oversize kabanları siz de gardırobunuza eklemek istiyorsanız 2022'nin en trend oversize kaban modellerine tek tıkla ulaşabilirsiniz.

1. Kibar kürkler

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Moda dünyasında çokça tartışmaya neden olan kürkler, suni halleri ile daha etik ve çevre dostu olarak gardıroplarımıza geri dönüyor. Geçmişteki uzun ve gösterişli hallerini bırakarak daha sportif ve zarif bir şıklık yaratan yeni nesil kürkler, 2022'nin kaban trendi olarak öne çıkıyor. Relish Noless, kruvaze tasarımı ve yumuşacık tüyleri ile karşınızda. Kahverengi suni kürkü ile kürk modellerin ağırlığını ve asilliğini koruyan model, oversize kesimi ve genç tavrı ile aynı zamanda modern bir görünüm de yaratmayı başarıyor. Bir kot ve kazak giydiğiniz günlük stilinizin şıklık seviyesini arttıracak kabanı dilerseniz özel davetlerde gece elbiselerinizle de kombinleyebilirsiniz.

2. Yaşasın kapitone

Havalar biraz soğuyunca tüm sonbahar kış trendlerini ele geçiren kapitone çılgınlığı, bu sezon da tam gaz devam ediyor. Özellikle kalın ve ağır kabanları giymek istemediğimiz güneşli kış günlerinde hafif ve konforlu şıklığı sayesinde kapitoneler tek tercihimiz oluyor. Yenilikçi ve zevkli tasarımlarıyla son dönemlerin en sevilen markasına dönüşen Trendyolmilla, kapitonenin uyumlu tavrıyla oversize modellerin asi karakterini bir parçada kusursuzca buluşturuyor. Kış aylarının koyu renklerine inat soft bej tonu ve gösterişli yakasıyla dikkat çeken modelle sokak modasının yeni yıldızı siz olabilirsiniz!

3. Ayın en cool elemanı

Sabahları erkenden kalkıp ofis için hazırlanırken güzel kombin yapmaya ne isteğimiz oluyor ne de ofise uygun seçimlerde bulunuyoruz. Sıkıcı ve tekdüze iş stilinizi ufak ve pratik parçalarla güzelleştirmek istiyorsanız kabanları mutlaka oyuna dahil etmelisiniz. Van Der Rich, ofis tarzında yeniliğe gitmek isteyenler için oversize kabanını huzurlarınıza sunuyor! Sıra dışı kesimi ile alışık olduğumuz trençkot formundan çok daha cool bir görünümü yakalayan kaban, en sıkıcı iş kombinlerini bile anında trend bir seviyeye ulaştırıyor. Siz de bu kış gardırobunuzda yeni bir hava arıyorsanız 4 farklı renk seçeneği bulunan parçaya mutlaka göz atmalısınız.

4. Onsuz olmaz: Şişme kabanlar

Kimileri onu kürk kadar asil veya kaşe trençkot kadar zarif bulmayabilir. Ancak ne zaman rüzgarlı ve yağışlı bir havayla karşılaşsak elimiz ilk onlara gidiyor. Moda dünyasının inişli çıkışlı trendlerine karşı şişme montlar, eski bir dost gibi bizleri soğuktan korumaya hazır. Sportif tasarımlarıyla dikkat çeken Orolay, oversize şişme kabanı ile soğuk günleri hem sıcak hem şık geçirmeniz için yardımınıza koşuyor. Ön kısımları fermuarlar ve küçük ceplerle detaylanan modeli, günlük stilinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Son dönemlerin trend görünümü metalik etkisiyle de fütürist bir stil yaratan parçayı alışveriş listenize ekleyin deriz.

5. Çocuk ruhunu koruyanlara

Küçük bir çocukken en gizli sırlarımızı anlattığımız, korkunca sarıldığımız, doyasıya oyun oynadığımız onlar değil mi? Evet, pelüş ayıcıklardan bahsediyoruz. Yumuşacık dokusu ve samimiyetiyle her çocuğun en yakın arkadaşı pelüş oyuncaklar, 2022 kaban tasarımlarına da ilham veriyor. Guajave, pelüş kabanı ile eski dostlarımızın anısına sahip çıkıyor. Mavi, siyah ve kahve tonlarında 3 farklı renk seçeneği bulunan kaban sayesinde kış günlerinize renk katabilirsiniz. Bu kış stilinizi biraz eğlence eklemek istiyor ve günlük kullanıma uygun pratik parçalar arıyorsanız renkli ve kapüşonlu kaban için mutlaka gardırobunuzda yer açmalısınız!

6. Nostaljik rüzgarın esiri: Deri biker

Gelmiş geçmiş en büyük moda ikonu Karlie Kloss'un izinden giden deri biker ceketler, 2022'de stil sahibi görünmek için en büyük destekçiniz. Basic kombinlerde bile tek adımda cool bir görünümü garanti altına alan deri biker ceketlerle maceracı ruhunuzu özgürce taşıyın. Bu kış sade stilinizi arşa çıkaracak LbojailiAi Deri Biker Kaban, yumuşacık kürküyle sizi soğuk havalardan korurken aynı zamanda şık görünmenizi de sağlıyor. Oversize formu ile umursamaz ve başına buyruk bir karakter çizen parçayı, eşofman takımlarından triko elbiselere kadar her parçayla kullanabilirsiniz.

7. Bohem rüyalar

Doğanın kalbinde geçen romantik bir masal... Sanatsal ve hayalperest çiçek çocukların moda mirası milenyumlu kadınların da radarında. Çabasız, orijinal ve isyankar tavırlı bohem kabanların izi moda dünyasından silinemeyecek kadar güçlü. Zaful, genellikle ilkbahar aylarında gördüğümüz bohem stili, kadife kabanların huzurlu dokusuyla buluşturuyor. Bordo ve petrol mavi renklerinin ahenkle etnik desenler oluşturduğu modeli, İspanyol paça pantolonlar ve süet üstlerle bir araya getirebilirsiniz. Bootieler ile bohem stili daha da güçlendireceğiniz kabanın kırmızı ve kahverengi renk seçenekleri de mevcut.

8. Trend Alarmı: Shacket

2022 kış sezonunu tek bir kıyafetle anlatsaydık bu kesinlikle shacket olurdu. Kaban ve gömlek formlarının karışımı hibrit parçalar, sokaklardan en ünlü moda defilesine kadar her yeri hakimiyeti altına alıyor. Siz de bu kış giyiminizle konuşulmak istiyorsanız shacket modelleri kombinlerinize mutlaka ekleyin. Şehirli kadınların tercihi Love London Store, ekoseli schaketi ile farkını ortaya koyuyor. Sıcak renklerden oluşan estetik ekosesi ve oversize formuyla dikkat çeken modeli basic kazaklar ve taytlarla kolayca kombinleyebilirsiniz. Gold aksesuarlarla şıklığı doruklara çıkaracağınız kaban, kışın favori parçası olmaya aday.

9. 90'ların yaramaz çocuğu bu sezon da başrolde

90'ların ikonik kabanlarından bomber olgunlaşarak 2022 kombinlerine de girmeyi başarıyor. Eski abartılı ve ihtişamlı görünüşlerinden kurtulan bomber montlar artık çok daha cool, pratik, sofistike. Son dönemlerin yükselen yıldız markası VALENTINASILVER, bomber modeliyle tüm moda severlerin kalbinde taht kuruyor. Canlı renkleri ve vintage yazı stilleriyle süslenen montu dönemin diğer trend parçası kargo pantolonlarla kombinleyebilirsiniz. Daha şık gece elbiselerle bir araya getirerek özgün bir görünüm oluşturacağınız İspanyol kol detaylı bomber mont, kış sezonlarının demirbaş parçası olacak gibi görünüyor.

10. Güç sizinle olsun

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Moda dünyasının ölümsüz parçaları parkalar, bu sezon çok daha basit, çok daha güçlü. Hayaller için mücadelenin, devrimin ve özgürlüğün sembolü haline gelen moda efsaneleri, ilhamını kim olduğundan asla ödün vermeyen kadınlardan alıyor. Fahhar, onlarca yıldır hayatımızdaki parkaları yeniden yorumlayarak bu modeli huzurlarınıza sunuyor. Büyük cepleri ve balon kol detayları ile benzerlerinden ayrılmayı başaran haki renkli, oversize kesim parkayı günlük kombinlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ünlü model Cara Delevingne'in de vazgeçilmesi parkaların büyüsüne stilinizi emanet etmek istiyorsanız Fahhar'ın cepli kabanına mutlaka göz atmalısınız.