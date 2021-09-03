Ece Üner'de skandal bitmiyor! Kocasının babasıyla ilişki yaşadığı söylenen kadından yeni iddia

Kanal D ekranlarında yayınlanan Ece Üner ile Susma programında akıllara durgunluk veren bir olay ele alındı. Programa katılan Adnan ismindeki 5 çocuk sahibi kişi, eşi ve öz babasının 20 yıldır ilişki yaşadığını iddia etti. İddiaların odağındaki Ayşegül ise dün canlı yayına çıkarak yaşadıklarını anlattı.

"5 ÇOCUĞUMUN 2'Sİ BABANDAN"

Ece Üner'in programına konuk olan Adnan Bey, eşi ve babasının 20 yıldır birlikte olduğunu bu ilişkiyi de 8-9 ay önce ikisini yatakta basarak öğrendiğini söyledi. 5 çocuk babası adam, eşinin kendisine "5 çocuğumun 2'si babandan' dediğini ileri sürerek DNA testi yapılmasını istedi.

ŞOKE EDEN YENİ İDDİA

İddiaların odağındaki Ayşegül Hanım ise çocuklarının kayınpederinden olmadığını belirterek eşinin kendisine şiddet uyguladığını, "2 çocuğum kayınpederimden" diyerek ifade vermesi konusunda baskı yaptığını söyledi.

Canlı yayında açıklamalarına devam eden Ayşegül Hanım, "Eşim babasının mirasından daha fazla pay alabilmek için beni döverek böyle söyletti" dedi.

Adnan Bey ise böyle bir şey söylemediğini belirterek "Şahitlerim var getireceğim. Ahiret var yalan söyleme" dedi.

Öte yandan çiftin 5 çocuğu için aileden ve kayınpederden DNA örneği alarak test yapıldı.

