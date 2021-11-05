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Ece Üner'den Çilem Doğan isyanı! Sessiz kalmadı

05.11.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin sunuculuğunu deneyimli haberci Ece Üner’in yaptığı “Ece Üner İle Susma”da kendisine şiddet uygulayan ve istismar edilmeye zorlayan eşini öldüren Çilem Doğan konuşuldu.

Adana’da kendisini fuhuşa sürüklediğini iddia ettiği eşi Hasan Karabulut’u öldüren Çilem Doğan için istenen 15 yıl hapis cezası mahkeme kararı ile onandı. Tüm Türkiye bu karar üzerine Çilem’in verdiği savunma ile sarsıldı.

"BİR KADININ YAŞAMAK İÇİN BAŞKASINI ÖLDÜRMEK ZORUNDA KALMASI SORGULANMALI"

Ece Üner ile Susma programında Çilem Doğan’ın savunması üzerine konuşulurken Ece Üner sessiz kalamadı. Çilem’in “Siz bu hapis cezasını bana vermediniz 8 yaşındaki kızıma verdiniz” cümlesine dikkat çeken Ece Üner “Bir kadının yaşamak için başkasını öldürmek zorunda kalması sorgulanmalı” dedi.

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Ece Üner
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