Ece Üner'den Çilem Doğan isyanı! Sessiz kalmadı

Adana’da kendisini fuhuşa sürüklediğini iddia ettiği eşi Hasan Karabulut’u öldüren Çilem Doğan için istenen 15 yıl hapis cezası mahkeme kararı ile onandı. Tüm Türkiye bu karar üzerine Çilem’in verdiği savunma ile sarsıldı.

"BİR KADININ YAŞAMAK İÇİN BAŞKASINI ÖLDÜRMEK ZORUNDA KALMASI SORGULANMALI"

Ece Üner ile Susma programında Çilem Doğan’ın savunması üzerine konuşulurken Ece Üner sessiz kalamadı. Çilem’in “Siz bu hapis cezasını bana vermediniz 8 yaşındaki kızıma verdiniz” cümlesine dikkat çeken Ece Üner “Bir kadının yaşamak için başkasını öldürmek zorunda kalması sorgulanmalı” dedi.



