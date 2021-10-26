Gündüz kuşağının sevilen sunucusu Ece Üner'in üzen hikayesi! Annesiyle ilgili gerçeği duyanlar şaştı kaldı

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Ece Üner ile Susma programıyla adından söz ettiren Ece Üner'in annesiyle ilgili söyledikleri şaşırttı. Gelin, yalnızca işleriyle gündeme gelmeye özen gösteren Ece Üner'in özel hayatına hep birlikte göz atalım...

1981 yılında İstanbul'da doğan Ece Üner, televizyoncu bir babanın kızı olarak dünyaya gözlerini açtı.

CNN Türk'ün eski genel müdürlerinden Dinç Üner'in kızı olan ünlü sunucu, 1999 yılında Koç Üniversitesi'nde Sosyoloji eğitimi aldı.

Kariyerine, 2003 yılında gerçekleşen Irak Savaşı nedeniyle NTV'de çeviri haberler yaparak başlayan Üner, 2006 yılında Star TV'ye muhabir olarak geçiş yaptı.

Ardından CNN Türk, Habertürk ve Show TV gibi birçok büyük kanalda görev alan Üner, 2013 yılında meslektaşı Deniz Bayramoğlu ile evlendi.

Çiftin, bu evlilikten 'Güneş' adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi.

Ece Üner, daha önce verdiği bir röportajda yaşamındaki en büyük eksikliğin annesi olduğunu belirtmişti.

Bankacı bir annenin kızı olan Üner, anne ilgisinden mahrum kaldığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

''Çalışan bir annem vardı. Beni, babaannem büyüttü. Annemle o kadar çok tamamlanmamış cümlemiz var ki... Bu durum ilişkimizde hala travma yaratıyor. 'Ben bunu yaşamayacağım' dedim kendime.

Ben hamileyken, henüz cinsiyet belirsizken arkadaşlarım bana 'Kesin erkek çocuğun olacak senin' diyordu. En yakın arkadaşım ise 'Senin kızın olacak. Çünkü sen o sınavı geçemedin. Anne kız ilişkisini geçemedin, bütünlemeye kaldın. Şimdi sen tekrar anne kız ilişkisinden sınava tabii tutulacaksın' demişti.

Kızım dünyaya geldiğinde annemle yaşadığım bütün eksikliklerin acısını çıkarırcasına, iş dışında kızım Güneş'siz bir dakikam bile yok.

BAŞARILARININ SEBEBİ ANNESİ Mİ?

Meslek hayatındaki başarılarının bile anne eksikliğiyle ilgisi olabileceğini söyleyen Üner, ''Herkes beni babacı zanneder ama ben belki de anneme 'Gör beni' demek istedim'' sözleriyle burukluğunu dile getirmişti.



