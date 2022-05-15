MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ece Üner'den gündüz kuşağı programlarına sert eleştiri! "Müge Anlı gibi..."

Ece Üner'den gündüz kuşağı programlarına sert eleştiri! "Müge Anlı gibi..."

15.05.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haber spikeri olarak tanınan ve ardından bir süre ‘Ece Üner ile Susma' programı yapan Ece Üner açıklamalarıyla dikkat çekti. Ece Üner bu tarz programlardan sonra kendini sorguladığını söyledi ve "‘Haysiyet’ adlı diye bir kitap yazıp insanların haysiyetleri gün içinde yaya yaya konuşmak bana dokundu" dedi.

Ece Üner'den gündüz kuşağı programlarına sert eleştiri! "Müge Anlı gibi..."

Haber sunuculuğu yaparken ani bir kararla gündüz kuşağı programı yapmaya başlayan ve bu dönem sert eleştirilere maruz kalan Ece Üner konuk olduğu programda iddialı açıklamalar yaptı.

Gündüz kuşağı programlarına dair eleştirilerde bulunan Ece Üner şunları söyledi:

"Çok katmanlı bir sıkıntı var kadın kuşağı programlarında. Bunlardan bir tanesi evet yoksulların mahkemesi orası. Bunu kabul ediyorum. Özellikle Müge Anlı gibi bu işi yıllardır profesyonelce yapan insanların belli merciileeri harekete geçirdiği ve insanların derdine derman olduğu boyutu var. Ama bunun yanı sıra benim karakterimde bir insana yanlış ve ters gelebilecek yönleri var. ‘Haysiyet’ adlı diye bir kitap yazıp insanların haysiyetleri gün içinde yaya yaya konuşmak bana dokundu."

61112c3eebc8301af0df2ade

"PSİKOLOJİM BOZULDU"

"4-6 kuşağı arasında bir canavar yaratılmış" diye Ece Üner "Bir birbirimizi dikizlemeyi izlemeyi çok seviyoruz, iki onların felaketini izleyerek kendi felaketine katlanıyor, üç fasulye ayıklayan teyze bu programı izlerken fasulyenin fiyatını sorgulamıyor" yorumunda bulundu.

eceuner-1Lzv_cover

Sert eleştirilerine devam eden Ece Üner psikolojisinin programdan sonra bozulduğunu da itiraf etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıyafeti olay! "İçin görünüyor"Kıyafeti olay! "İçin görünüyor"
Gelen soru mide bulandırdı! "Eltimin kocam ve kardeşimle ilişkisi var" dedi ve eklediGelen soru mide bulandırdı! "Eltimin kocam ve kardeşimle ilişkisi var" dedi ve ekledi
İç çamaşırsız ayna pozuyla yürek hoplattı! "Temizlik başlar..."İç çamaşırsız ayna pozuyla yürek hoplattı! "Temizlik başlar..."
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Ece Üner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özkan'dan seçim açıklaması: Yüzde 75’in üzerine çıkacağız

Özkan'dan seçim açıklaması: Yüzde 75’in üzerine çıkacağız

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasına damga vuran an!

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasına damga vuran an!

2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli oldu

2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli oldu

Yıllar sonra şoke eden gerçek! Babası, gerçek babasının katili çıktı

Yıllar sonra şoke eden gerçek! Babası, gerçek babasının katili çıktı

MasterChef'i bıraktığı konuşuluyordu! O yorumu görünce...

MasterChef'i bıraktığı konuşuluyordu! O yorumu görünce...

Milli güreşçi Rıza Kayaalp kazaya karıştı!

Milli güreşçi Rıza Kayaalp kazaya karıştı!

İlginizi Çekebilir

Bu düğün çok konuşuldu! Gelin ve damat kendisini ateşe verdi

Bu düğün çok konuşuldu! Gelin ve damat kendisini ateşe verdi

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

“Doğal güzelliktim” dedi! Eski haline yorum yağdı

“Doğal güzelliktim” dedi! Eski haline yorum yağdı

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.