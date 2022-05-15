Ece Üner'den gündüz kuşağı programlarına sert eleştiri! "Müge Anlı gibi..."

Haber sunuculuğu yaparken ani bir kararla gündüz kuşağı programı yapmaya başlayan ve bu dönem sert eleştirilere maruz kalan Ece Üner konuk olduğu programda iddialı açıklamalar yaptı.

Gündüz kuşağı programlarına dair eleştirilerde bulunan Ece Üner şunları söyledi:

"Çok katmanlı bir sıkıntı var kadın kuşağı programlarında. Bunlardan bir tanesi evet yoksulların mahkemesi orası. Bunu kabul ediyorum. Özellikle Müge Anlı gibi bu işi yıllardır profesyonelce yapan insanların belli merciileeri harekete geçirdiği ve insanların derdine derman olduğu boyutu var. Ama bunun yanı sıra benim karakterimde bir insana yanlış ve ters gelebilecek yönleri var. ‘Haysiyet’ adlı diye bir kitap yazıp insanların haysiyetleri gün içinde yaya yaya konuşmak bana dokundu."

"PSİKOLOJİM BOZULDU"

"4-6 kuşağı arasında bir canavar yaratılmış" diye Ece Üner "Bir birbirimizi dikizlemeyi izlemeyi çok seviyoruz, iki onların felaketini izleyerek kendi felaketine katlanıyor, üç fasulye ayıklayan teyze bu programı izlerken fasulyenin fiyatını sorgulamıyor" yorumunda bulundu.

Sert eleştirilerine devam eden Ece Üner psikolojisinin programdan sonra bozulduğunu da itiraf etti.

