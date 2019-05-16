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Ece Üner'den Şule Çet davasındaki ‘Kızınıza sahip çıksaydınız’ sözlerine tepki

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HABER  | 16.05.2019 17:53 | Son Güncelleme

Show TV Ana Haber bülteni sunucusu Ece Üner, Şule Çet davasında sanık Çağatay Aksu’nun ‘Kızınıza sahip çıksaydınız’ sözlerine tepki gösterdi.

Show TV Ana Haber bülteni sunucusu Ece Üner, Şule Çet ile ilgili haberi sunarken sanık Çağatay Aksu’nun ‘Kızınıza sahip çıksaydınız’ sözlerine tepki gösterdi.

"VİCDANA SIĞMIYORSUNUZ"

Üner, "Kendi uzuvlarına sahip çıkamayanlar, ana babalara ‘Kızına sahip çık’ diyor, demesine izin veriliyor. Pes! Cüzdanı bilemem ama vicdana sığmıyorsunuz!" ifadelerini kullandı.

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Show TV Ana Haber bülteni sunucusu Ece Üner ece üner Şule Çet

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Evet adamın yaptığına doğru demek mümkün değil. Cezası idam olmalı. Ama bir gerçek var ki adam doğru söylüyor. Kızlarımıza sahip çıkmalı onları ahlaklı yetiştirmeliyiz
Bu mudur yani ne oldu sanki ne değişti.
Yav geçin bu işleri alemde ne işi var otellerde falan ne işi var o kızın üzülmem bile gitmesin kardeşim adamlar kamilse kız ne ne işi var arkadaş alemde içki falan bırakın bu işleri
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