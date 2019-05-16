Ece Üner'den Şule Çet davasındaki ‘Kızınıza sahip çıksaydınız’ sözlerine tepki

Show TV Ana Haber bülteni sunucusu Ece Üner, Şule Çet ile ilgili haberi sunarken sanık Çağatay Aksu’nun ‘Kızınıza sahip çıksaydınız’ sözlerine tepki gösterdi.
"VİCDANA SIĞMIYORSUNUZ"
Üner, "Kendi uzuvlarına sahip çıkamayanlar, ana babalara ‘Kızına sahip çık’ diyor, demesine izin veriliyor. Pes! Cüzdanı bilemem ama vicdana sığmıyorsunuz!" ifadelerini kullandı.
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