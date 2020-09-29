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Ece Üner'in Kim Kardashian tepkisi sosyal medya gündeminden düşmüyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 10:42 | Son Güncelleme

Ermeni asıllı ABD’li reality show yıldızı Kim Kardashian’ın Ermenistan ve Azerbaycan sınırında gerçekleşen olaylar için Türkiye'ye skandal bir çıkış yapmıştı. Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner haber bülteninde Kardashian'a verdiği cevap gündemden düşmüyor. Sosyal medyadan Ece Üner'e destek yorumları gelmeye devam ediyor. İşte Ece Üner'e sosyal medyadan gelen yorumlar...

Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner, akşam haber bültenini sunduğu sırada dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian'ın Azerbaycan - Ermenistan çatışmalarında yaptığı Türkiye çıkışına verdiği cevap olay oldu. Üner'in Kardashian'ın kalçalarını hedef alarak, "Kim Kardashian'ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" ifadelerini kullanması Twitter'dan destek gördü.

KIM KARDASHIAN TÜRKİYE HAKKINDA NE SÖYLEDİ?

Azerbaycan ve Türkiye hakkında açıklama yapan ABD’li reality show yıldızı Kim Kardashian, Azerbaycan’ın ‘savaş propagandası’ için sosyal medyayı engellediğini ifade etmişti. Kardashian açıklamasında Ermenilerin Karabağ’da saldırıya uğradığını öne sürerek, “Karabağ’ı korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur erkek ve kadınlar için dua ediyoruz” demişti. Kısa sürede sosyal medyada tepki gören Kardashian'ın açıklamasına Türkiye'den Twitter kullananlar tepki göstermişti.

ECE ÜNER'DEN KIM KARDASHIAN'A YANIT

Kim Kardashian'ın açıklamasını akşam ana haber bültenine taşıyan Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner, açıklamayı "Kim Kardashian'ın kameralara göstermeye alışık olduğu, dolayısıyla hepimizin yakından tanıdığı büyük bir kaynağı var. Bu sözleri söylerken de, bu çıkışı yaparken de yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" ifadelerini kullanarak yorumlamıştı. Ece Üner'den gelen bu yanıt kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyadan binlerce hesaptan paylaşılan yanıt, kısa sürede destek gördü.

İşte Ece Güner'e destek veren o yanıtlardan birkaçı...

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