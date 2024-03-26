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  4. Kocası olmadan tatile gittiği için linç edilmişti... Ecem Taşer patronun metresiyle kavga etti! Sonrasında ise...

Kocası olmadan tatile gittiği için linç edilmişti... Ecem Taşer patronun metresiyle kavga etti! Sonrasında ise...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
26.03.2024 13:40
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Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ecem Taşer, yaptığı bir paylaşımda kocası olmadan Fas tatiline gittiği için linç edilmişti. Taşer, son olarak patronunun metresiyle kavga ettiğini ve işten kovulduğunu anları anlattı.

Kocası olmadan tatile gittiği için linç edilmişti... Ecem Taşer patronun metresiyle kavga etti! Sonrasında ise...

Sosyal medyada ürettiği içeriklerle dikkat çeken Ece Taşer, paylaşımlarıyla sık sık konuşulmayı başarıyor.

Fenomen Ecem Taşer şimdi ise patronunun metresi ile kavga edip işinden kovulduğu anları anlattı.

Videonun başında "Şimdi patronumun metresiyle nasıl kavga ettiğimi ve kovulduğumu açıklıyorum. Şimdi patronun metresi olduğunu öğrendim. Bir yandan aşırı derecede sinir oluyorum kadına bir yandan da aldatılan kadına aşırı derecede üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

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"GELİP EZMEYE BAŞLADI"

Taşer, açıklamasının devamında ise amatörce yaptığı bir hatadan sonra metres olduğunu iddia ettiği kişi tarafından eziklendiğini ve mobbinge maruz kaldığını anlattı.

Taşer, "Sanıyorum işin 2'inci haftasında falanız. Yöneticim hırslı bir kadın benim, bu yüzden çok sıkı çalışmam lazım. Olayın olduğu hafta benim yöneticim Katar'a bir yere fuara gitti. Ben de onun gittiği gün çok saçma bir hata yaptım. Yanlış insanlara yanlış mail gönderdim. Şirkete zarar verecek bir şey değildi. Bu metres de görmüş attığım mail'i gelip ezmeye başladı.Herkesin içinde bana mobbing yapıyor" ifadelerini kullandı.

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Yaşanan tartışmadan sonra işine son verilen Ecem Taşer, ofisten ayrılırken de yine bir tartışma yaşadığını ve kendisine 'beceriksiz' diyen ve metres olduğunu iddia ettiği kişiye, 'en azından metres değilim' dediğini belirtti.

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