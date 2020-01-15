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  4. Echoes ile hatırlamaya değer anlar!

Echoes ile hatırlamaya değer anlar!

mustafa.saygin mustafa.saygin
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Yaşadığımız anlardan hafızalarımıza iz bırakan en güçlü şey, o anda duyduğumuz kokudur genelde...

Echoes ile hatırlamaya değer anlar!

Ne zaman benzer bir kokuya rastlasak sevdiğimiz birini, mutlu olduğumuz bir yeri ya da güzel bir anıyı hatırlatır bize… Siz de Echoes mumları ile kokuların iz bırakan etkisinden yararlanarak güzel anların yansımasını bulunduğunuz atmosfere taşıyabilirsiniz.

Echoes Candles 5

Yüzde 100 doğal malzemeler kullanılarak oluşturulan orijinal formülü ve benzersiz kokuları ile siz de Echoes mumlarının yandıkça peşinden sürükleyici kokularının büyüsüne kapılabilirsiniz.

Echoes Candles 6

Doğallığı seven ama şıklıktan vazgeçmeyenler için görünüş olarak zarif ve şık, içerik olarak ise doğal malzemeler kullanılarak oluşturulan orijinal formülü ile Echoes mumları; doğal soya ve bal mumu, ahşap veya kağıt iplikli pamuk fitil seçenekleri ile birlikte benzersiz kokuları bir araya getirirken, parafin ve fitalat dahil sağlığa zararlı hiçbir kimyasal içermemektedir.

Echoes Lab 2

Fruity, Nature, Floral ve Signature olmak üzere dört koleksiyon ile yirmi bir farklı koku seçeneği sunan Echoes; tatlı meyve ağaçlarından mis kokulu çiçeklere, yoğun aromalı baharatlardan odunsu doğal notalara uzanan koku alternatifleri ile çevresini etkisi altına alacak özel bir atmosfer yaratmak isteyenler için ideal!

Echoes Lab 3

Siz de Echoes’u orijinal ve farklı kılan;

-El yapımı mumlar ile kendinizi daha özel hissedebilir,
-Tamamen doğallığı yeniden keşfedebilir,
-Büyüleyici kokuların peşinden sürüklenebilir,
-ve yandıkça çıtırdayan mumların senfonisine kapılabilirsiniz!

Echoes Lab 4


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Anahtar Kelimeler:
Mum, echoes,

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