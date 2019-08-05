Ecza dolabına bedel sarımsakla hazırlanan hem şifalı hem de lezzetli 6 tarif

Hasta olmak istemeyenlerin bir numaralı ilacı olan sarımsak, doğal antibiyotik kaynağı. Düzenli olarak tüketildiğinde türlü hastalıklara karşı mücadele eden sarımsak aynı zamanda son derece lezzetli de. Salata, ana yemek, çorba ya da hamur işi... Tarif ne olursa olsun içine girdiği her yemeğin lezzetine lezzet katıyor.
FIRINDA SARIMSAKLI SOMON
Balıkların şahı somonla hazırlanan bu tarif, oldukça basit ve hızlı bir şekilde hazırlanıyor. Somonun sosuna sarımsak kattık, lezzetine doyamadık. Tarifin detayları için tıklayın.
SARIMSAKLI EKMEK
Yemeklerin en lezzetli yancısı karşınızda. Tadı o kadar güzel ki ben ekmek sevmiyorum diyene bile kendini dilim dilim yedirir! Tarifin detayları için tıklayın.
SARIMSAKLI ÇITIR PATATES
Çıtır patatesi hemen hemen herkes çok sever. Bir de bunun içine sarımsak girince işler çok daha leziz bir hal aldı. Oldukça kolay olan tarifi denemeyen pişman. Detayları için tıklayın.
SARIMSAK ÇORBASI
İşte sizi hastalıklara karşı koruyacak, ilaç kadar etkili, üstelik doğal olarak hazırlanan sarımsak çorbası... Tarifin detayları için tıklayın.
TAVUKLU EKMEKLER
Ekmek tariflerine bir alternatif geliyor! Kırıntısının bile kalmayacağını garanti ediyoruz. Tavuklu sarımsaklı ekmek tarifi için tıklayın.
SARIMSAKLI PEYNİR BOMBASI
Peynir bombaları ile lezzet patlaması yaşamaya hazır mısınız? Öyleyse bu tarif sizin için geliyor. Tarifin detayları için tıklayın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum