Ecza dolabını unutturacak ev yapımı sağlık iksiri: Zencefil yağı

Alternatif tıpta önemli bir yere sahip olan zencefil yağı, ecza dolabı kadar büyük etkilere sahip. Eğer siz de ilaç kullanmak istemeyip doğal yollara başvurmak isterseniz zencefil yağından faydalanabilirsiniz. İşte zencefil yağı faydaları ve yapımı hakkındaki bilgiler...
Zencefil yağı, iyi bir masaj yağıdır. Üç damla zencefil yağını bir miktar lavanta yağıyla karıştırıp masaj yağı olarak kullanabilirsiniz. Kas ağrılarına, sırt ağrılarına ve romatizmaya iyi gelecektir.
Sağlık problemlerinin yanı sıra zencefil yağının havayı temizleme özelliği bulunur. Hava temizleyici ürününüz var ise içerisine 2,3 damla zencefil yağı ekleyin ve havayı soluyun. Zencefil yağı ile temizlenen hava enerjinizi yerine getirir ve zinde bir etki sağlar.
Zencefilin antiseptik özelliği vardır. Bu etkisinden dolayı bakteriyel dizanteriye ve bağırsak enfeksiyonlarıyla mücadele eder. Zencefil yağı, şişkinlik ve hazımsızlık için son derece etkili olur.
Balgam sökücü etkiye sahiptir. Astım, bronşit gibi solunum yolu sıkıntılarında etkilidir. Bu faydasından yararlanmak için içeceğinize 2 damla zencefil yağı damlatabilirsiniz.
Ağrılarla baş eder ve düzenli zencefil kullanımı hipertansiyon riskini yüzde 8 düşürür.
Kronik hastalıklarla mücadele eder. Yapılan araştırmalar sonucu zencefilin düzenli olarak günlük 2/4 gram arası tüketiminin birçok kronik hastalığı ortadan kaldırdığını söyler.
ZENCEFİL YAĞI NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
50 gram taze zencefil
400 ml zentinyağı
Rende ve fırına koyabileceğiniz bir kase
Hazırlanışı:
Tarif için kullanacağınız zencefili bir gece öncesinden yıkayın ve kurumaya bırakın. Ertesi gün temiz ve kuru bir zencefile ihtiyacınız olacak.
Zencefili rendeleyin ve fırın kabında zeytinyağı ile birlikte karıştırın. Hazırlanan zencefil zeytinyağı karışımını 65 derecede yaklaşık 2 saat boyunca pişirin.
Fırından çıkan karışımı ılıdıktan sonra tülbent yardımıyla süzün ve bu yağı kapaklı şişelere doldurun.
Zencefil yağını serin ve kuru bir yerde saklayın. Hazırladığınız yağı 6 ay saklayabilirsiniz.
Not: Bebek bekleyenler zencefil yağını kullanmadan önce muhakkak doktora danışmalı. Ayrıca 24 saat içince güneş görecek bölgelerinize zencefil yağı sürmeyin. Zencefil yağını küçük çocuklarda kullanmayın. Herhangi bir allerjik durumunuz var ise yine zencefil yağından uzak durmalısınız. Hassas ciltler de zencefil yağını kullanmadan önce doktordan onay almalıdır.
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