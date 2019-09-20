YEMEK

Ecza dolabını unutturacak ev yapımı sağlık iksiri: Zencefil yağı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.09.2019 16:59 | Son Güncelleme

Doğanın bizlere sunduğu en temel şifacılardan biri olan zencefilin bu sefer kendisinden değil, yağından bahsedeceğiz. Mide bulantısı, hazımsızlık, gaz problemleri gibi birçok sağlık sorununa kalkan olan zencefil yağını sizler için evimizde hazırladık. Şifa bulmak isteyen herkes için zencefil yağı nasıl hazırlanır'ı anlattık. İşte yağ yapımı ve faydaları..

Ecza dolabını unutturacak ev yapımı sağlık iksiri: Zencefil yağı

Alternatif tıpta önemli bir yere sahip olan zencefil yağı, ecza dolabı kadar büyük etkilere sahip. Eğer siz de ilaç kullanmak istemeyip doğal yollara başvurmak isterseniz zencefil yağından faydalanabilirsiniz. İşte zencefil yağı faydaları ve yapımı hakkındaki bilgiler...

Zencefil yağı, iyi bir masaj yağıdır. Üç damla zencefil yağını bir miktar lavanta yağıyla karıştırıp masaj yağı olarak kullanabilirsiniz. Kas ağrılarına, sırt ağrılarına ve romatizmaya iyi gelecektir.

Sağlık problemlerinin yanı sıra zencefil yağının havayı temizleme özelliği bulunur. Hava temizleyici ürününüz var ise içerisine 2,3 damla zencefil yağı ekleyin ve havayı soluyun. Zencefil yağı ile temizlenen hava enerjinizi yerine getirir ve zinde bir etki sağlar.

zenco

Zencefilin antiseptik özelliği vardır. Bu etkisinden dolayı bakteriyel dizanteriye ve bağırsak enfeksiyonlarıyla mücadele eder. Zencefil yağı, şişkinlik ve hazımsızlık için son derece etkili olur.

Balgam sökücü etkiye sahiptir. Astım, bronşit gibi solunum yolu sıkıntılarında etkilidir. Bu faydasından yararlanmak için içeceğinize 2 damla zencefil yağı damlatabilirsiniz.

zenco2

Ağrılarla baş eder ve düzenli zencefil kullanımı hipertansiyon riskini yüzde 8 düşürür.

Kronik hastalıklarla mücadele eder. Yapılan araştırmalar sonucu zencefilin düzenli olarak günlük 2/4 gram arası tüketiminin birçok kronik hastalığı ortadan kaldırdığını söyler.

ZENCEFİL YAĞI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:
50 gram taze zencefil
400 ml zentinyağı
Rende ve fırına koyabileceğiniz bir kase

Hazırlanışı:

zencefil

Tarif için kullanacağınız zencefili bir gece öncesinden yıkayın ve kurumaya bırakın. Ertesi gün temiz ve kuru bir zencefile ihtiyacınız olacak.
Zencefili rendeleyin ve fırın kabında zeytinyağı ile birlikte karıştırın. Hazırlanan zencefil zeytinyağı karışımını 65 derecede yaklaşık 2 saat boyunca pişirin.
Fırından çıkan karışımı ılıdıktan sonra tülbent yardımıyla süzün ve bu yağı kapaklı şişelere doldurun.
Zencefil yağını serin ve kuru bir yerde saklayın. Hazırladığınız yağı 6 ay saklayabilirsiniz.

Not: Bebek bekleyenler zencefil yağını kullanmadan önce muhakkak doktora danışmalı. Ayrıca 24 saat içince güneş görecek bölgelerinize zencefil yağı sürmeyin. Zencefil yağını küçük çocuklarda kullanmayın. Herhangi bir allerjik durumunuz var ise yine zencefil yağından uzak durmalısınız. Hassas ciltler de zencefil yağını kullanmadan önce doktordan onay almalıdır.

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Süper güç olarak tanımlanan brokolinin sağlığımıza kattığı faydalarSüper güç olarak tanımlanan brokolinin sağlığımıza kattığı faydalar
Unutkanlığa karşı iyi gelen besinlerUnutkanlığa karşı iyi gelen besinler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zencefil yağı zencefil yağı faydaları zencefil yağı nasıl yapılır

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu belli oldu

Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu belli oldu

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Özcan Deniz: Benim öyle bir kardeşim yok

Özcan Deniz: Benim öyle bir kardeşim yok

Onur Tuna: Ben de izlerken küfür ediyorum!

Onur Tuna: Ben de izlerken küfür ediyorum!

Irina'nın keyfi yerinde

Irina'nın keyfi yerinde

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarladan sofraya Ağın leblebisinin lezzet yolculuğu! İşte Ağın leblebisi yapımı

Meşe külünde haşlanıyor! 200 derecede nar gibi kızarıyor

Lahanagiller ailesinin süper gücü brokolinin sağlığa kattığı faydalar

Süper güç olarak tanımlanan brokolinin sağlığımıza kattığı faydalar

Unutkanlığa karşı iyi gelen besinler

Unutkanlığa karşı iyi gelen besinler

Kastamonu'nun coğrafi işaretli 11 ürünü dünyaya tanıtıldı! Kastamonu meşhur yemekleri

O bölgenin lezzetlerini artık dünya tanıyacak

Kanı temizleyen hünnap şifa deposu

Özellikle doktorlar alıyor, düzenli yiyince kanı temizliyor

İçi de dışı gibi kırmızı elmaya coğrafi işaret tescili

Olgunlaştıkça içi kızarıyor! O hastalığı ortadan kaldırıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.