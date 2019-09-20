Ecza dolabını unutturacak ev yapımı sağlık iksiri: Zencefil yağı

Alternatif tıpta önemli bir yere sahip olan zencefil yağı, ecza dolabı kadar büyük etkilere sahip. Eğer siz de ilaç kullanmak istemeyip doğal yollara başvurmak isterseniz zencefil yağından faydalanabilirsiniz. İşte zencefil yağı faydaları ve yapımı hakkındaki bilgiler...

Zencefil yağı, iyi bir masaj yağıdır. Üç damla zencefil yağını bir miktar lavanta yağıyla karıştırıp masaj yağı olarak kullanabilirsiniz. Kas ağrılarına, sırt ağrılarına ve romatizmaya iyi gelecektir.

Sağlık problemlerinin yanı sıra zencefil yağının havayı temizleme özelliği bulunur. Hava temizleyici ürününüz var ise içerisine 2,3 damla zencefil yağı ekleyin ve havayı soluyun. Zencefil yağı ile temizlenen hava enerjinizi yerine getirir ve zinde bir etki sağlar.

Zencefilin antiseptik özelliği vardır. Bu etkisinden dolayı bakteriyel dizanteriye ve bağırsak enfeksiyonlarıyla mücadele eder. Zencefil yağı, şişkinlik ve hazımsızlık için son derece etkili olur.

Balgam sökücü etkiye sahiptir. Astım, bronşit gibi solunum yolu sıkıntılarında etkilidir. Bu faydasından yararlanmak için içeceğinize 2 damla zencefil yağı damlatabilirsiniz.