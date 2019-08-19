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Ecza dolabını unutturur: Faydalarıyla sağlığınızı garantileyen alıç sirkesi ne işe yarar?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 19.08.2019 10:59 | Son Güncelleme

Evinizde hazırlayacağınız alıç sirkesi sayesinde birçok sağlık probleminizi geride bırakabilirsiniz. İşte alıç sirkesinin yapılışı ve sağlığa olan faydaları!

Ecza dolabını unutturur: Faydalarıyla sağlığınızı garantileyen alıç sirkesi ne işe yarar?

Alıç meyvesinin mayalanmasından elde edilen alıç sirkesi, faydaları kendisine hayran bırakıyor. Etkilerinden bahsetmeden önce nasıl hazırlayacağımızı öğrenelim...

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MALZEMELER
4 litre su
1 kilogram alıç
1 çay bardağı elma sirkesi
1 yemek kaşığı kaya tuzu

HAZIRLANIŞI
İşimize alıçları yıkayarak başlayalım. Beş kiloluk cam kavanozun içine 4 litre suyumuzu alalım. Üzerine sırasıyla yıkadığımız alıçları, kaya tuzunu ve elma sirkesini ilave edelim. Tüm malzemeleri kavanozun içinde karıştıralım. Kavanozun ağzını tülbentle kapatalım. Tülbentin açılmaması için lastikten faydalanabilirsiniz. Tülbent yerine ince bir havlu da kullanabilirsiniz.

Hazırladığınız sirkeyi her gün karıştırmanız gerekiyor. Sirkeyi karıştırırken sadece tahta kaşık kullanacağız. Işık almayan ve rutubetsiz bir yerde 15/20 gün kadar bekletin. Eğer alıçlar kavanozun dibine çöktüyse sirkeniz olmuştur. 20 gün içinde çökme olmadıysa 5 gün daha bekletin.

Faydaları ise;

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Güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirerek kışın gerçekleşecek soğuk algınlığının ve gribin önüne geçer. Adeta vücudunuzu sigortalar.

Kansızlığın doğal ilacıdır. Kansızlık tedavisinde alternatif bir yöntem olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda her sabah içilen alıç sirkeli su, bağırsakları temizler ve özellikle kadınlarda sık görülen idrar yolu enfeksiyonu rahatsızlığının önüne geçer.

Sakinleştirici etkisi vardır. Depresyon sürecinde doğal bir destek sağlar.

Sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Ancak bu amaçla kullanacaksanız öncesinde muhakkak doktorunuza danışın. Onay verdikten sonra kullanabilirsiniz.

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İyi bir antioksidan olduğundan bahsetmiştik. Bunun yanı sıra tok tutucu etkisi de vardır. Sabahları aç karnına içtiğiniz sirkeli su metabolizmanızı hızlandırarak diyetinize yardımcı olacaktır.

Son derece faydalı olan alıç sirkesini tüketmeden önce doktora danışmanızda fayda var. Özellikle mide rahatsızlıkları olanlar sirke tüketiminden uzak durmalı.


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