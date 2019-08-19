Ecza dolabını unutturur: Faydalarıyla sağlığınızı garantileyen alıç sirkesi ne işe yarar?

Alıç meyvesinin mayalanmasından elde edilen alıç sirkesi, faydaları kendisine hayran bırakıyor. Etkilerinden bahsetmeden önce nasıl hazırlayacağımızı öğrenelim...

MALZEMELER

4 litre su

1 kilogram alıç

1 çay bardağı elma sirkesi

1 yemek kaşığı kaya tuzu

HAZIRLANIŞI

İşimize alıçları yıkayarak başlayalım. Beş kiloluk cam kavanozun içine 4 litre suyumuzu alalım. Üzerine sırasıyla yıkadığımız alıçları, kaya tuzunu ve elma sirkesini ilave edelim. Tüm malzemeleri kavanozun içinde karıştıralım. Kavanozun ağzını tülbentle kapatalım. Tülbentin açılmaması için lastikten faydalanabilirsiniz. Tülbent yerine ince bir havlu da kullanabilirsiniz.

Hazırladığınız sirkeyi her gün karıştırmanız gerekiyor. Sirkeyi karıştırırken sadece tahta kaşık kullanacağız. Işık almayan ve rutubetsiz bir yerde 15/20 gün kadar bekletin. Eğer alıçlar kavanozun dibine çöktüyse sirkeniz olmuştur. 20 gün içinde çökme olmadıysa 5 gün daha bekletin.

Faydaları ise;

Güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirerek kışın gerçekleşecek soğuk algınlığının ve gribin önüne geçer. Adeta vücudunuzu sigortalar.