SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Eczacıbaşı antrenörü Ferhat Akbaş kimdir, kaç yaşında? Eczacıbaşı baş antrenörü Ferhat Akbaş aslen nereli?

Eczacıbaşı antrenörü Ferhat Akbaş kimdir, kaç yaşında? Eczacıbaşı baş antrenörü Ferhat Akbaş aslen nereli?

17.12.2023 16:53 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eczacıbaşı Dynavit ile VB arasında oynanan FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası finali müthiş heyecana sahne oldu. İki Türk takımının mücadelesinde şampiyonu final seti belirledi. Nefes kesen mücadelenin kazananı ise Eczacıbaşı Dynavit oldu. Peki, Eczacıbaşı antrenörü Ferhat Akbaş kimdir, kaç yaşında? Eczacıbaşı baş antrenörü Ferhat Akbaş aslen nereli? İşte tüm merak edilenler...

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Türk finaline sahne oldu. Tarihte ilk kez iki temsilcimizin karşılaştığı finalde VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı Dynavit, şampiyon oldu. Nefes kesen karşılaşmanın ardından Eczacıbaşı antrenörü Ferhat Akbaş hakkında araştırmalar hız kazandı. Eczacıbaşı antrenörü Ferhat Akbaş kimdir? İşte hakkında tüm bilgiler...

ECZACIBAŞI ANTRENÖRÜ FERHAT AKBAŞ KİMDİR?

1986 doğumlu Ferhat Akbaş, eski bir voleybol oyuncusudur. 2004’te voleybol istatistik antrenörü olarak başladığı görevini, Galatasaray’da ve sonrasında Türk Telekom Ankara takımında sürdürdü. 2011’de Çin’in Guangdong Evergrande Voleybol Takımı’nın yardımcı antrenörü olarak görev alan Akbaş, sırasıyla VakıfBank (2012-2015), CSM Bükreş (2017-2019) ve Chemik Police (2019-2021) takımlarında çalıştı.

ferhat akbaş

Genç antrenör 2015-2016 sezonunda A Milli Voleybol Takımı’nın başında yer alırken, 2017-2018 sezonunda da Japonya Milli Takımı’nda yardımcı antrenör olarak yer aldı.

Ferhat Akbaş, 2021-2022 sezonundan itibaren Eczacıbaşı Dynavit baş antrenörü olarak görev yapmaktadır.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acun Ilıcalı'dan 3 yıllık imza!Acun Ilıcalı'dan 3 yıllık imza!
Dünya Kulüpler Şampiyonası finalini Eczacıbaşı kazandı!Dünya Kulüpler Şampiyonası finalini Eczacıbaşı kazandı!
Mehmet Büyükekşi'den istifa iddialarına yanıt!Mehmet Büyükekşi'den istifa iddialarına yanıt!
Anahtar Kelimeler:
eczacıbaşı ferhat akbaş yaşında
En Çok Okunan Haberler
Devam eden istifa rüzgarına İYİ Partili Süer'den sert çıkış: Mevzu makamsa hepiniz ölün

Devam eden istifa rüzgarına İYİ Partili Süer'den sert çıkış: Mevzu makamsa hepiniz ölün

Günlerce televizyona çıkıp ününe ün kattı! Sabıkası kabarık çıktı

Günlerce televizyona çıkıp ününe ün kattı! Sabıkası kabarık çıktı

''Bir daha forma yüzü göremeyecek''

''Bir daha forma yüzü göremeyecek''

Faruk Koca'ya Emre Belözoğlu sahip çıktı!

Faruk Koca'ya Emre Belözoğlu sahip çıktı!

Acun Ilıcalı'dan 3 yıllık imza!

Acun Ilıcalı'dan 3 yıllık imza!

Dünya Kulüpler Şampiyonası finalini Eczacıbaşı kazandı!

Dünya Kulüpler Şampiyonası finalini Eczacıbaşı kazandı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.