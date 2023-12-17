Eczacıbaşı antrenörü Ferhat Akbaş kimdir, kaç yaşında? Eczacıbaşı baş antrenörü Ferhat Akbaş aslen nereli?

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Türk finaline sahne oldu. Tarihte ilk kez iki temsilcimizin karşılaştığı finalde VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı Dynavit, şampiyon oldu. Nefes kesen karşılaşmanın ardından Eczacıbaşı antrenörü Ferhat Akbaş hakkında araştırmalar hız kazandı. Eczacıbaşı antrenörü Ferhat Akbaş kimdir? İşte hakkında tüm bilgiler...

ECZACIBAŞI ANTRENÖRÜ FERHAT AKBAŞ KİMDİR?

1986 doğumlu Ferhat Akbaş, eski bir voleybol oyuncusudur. 2004’te voleybol istatistik antrenörü olarak başladığı görevini, Galatasaray’da ve sonrasında Türk Telekom Ankara takımında sürdürdü. 2011’de Çin’in Guangdong Evergrande Voleybol Takımı’nın yardımcı antrenörü olarak görev alan Akbaş, sırasıyla VakıfBank (2012-2015), CSM Bükreş (2017-2019) ve Chemik Police (2019-2021) takımlarında çalıştı.

Genç antrenör 2015-2016 sezonunda A Milli Voleybol Takımı’nın başında yer alırken, 2017-2018 sezonunda da Japonya Milli Takımı’nda yardımcı antrenör olarak yer aldı.

Ferhat Akbaş, 2021-2022 sezonundan itibaren Eczacıbaşı Dynavit baş antrenörü olarak görev yapmaktadır.





