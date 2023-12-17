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  4. Eczacıbaşı Vakıfbank final maçı saat kaçta, hangi kanalda? Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank maçı nereden izlenir, şifresiz mi?

Eczacıbaşı Vakıfbank final maçı saat kaçta, hangi kanalda? Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank maçı nereden izlenir, şifresiz mi?

17.12.2023 13:07 | Son Güncelleme:
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FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda finale yükselen VakıfBank, finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu. Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde ilk kez iki Türk takımı karşı karşıya gelecek. Heyecanla takip edilecek olan karşılaşmanın ayrıntıları da merak edilmeye başlandı. Peki, Eczacıbaşı Vakıfbank final maçı saat kaçta, hangi kanalda? Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank maçı nereden izlenir, şifresiz mi? İşte Eczacıbaşı Vakıfbank final maçının tüm ayrıntıları...

Eczacıbaşı Dynavit'in ardından VakıfBank da FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finale yükseldi. Tarihte ilk kez iki Türk takımı bu turnuvada karşı karşıya gelecek. Kazanan takım, kupayı kazanacak. Heyecan dolu bir karşılaşmanın yaşanacağı bu maçın ayrıntıları da merak edilmeye başlandı. Peki, Eczacıbaşı Vakıfbank final maçı saat kaçta, hangi kanalda? Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank maçı nasıl izlenir? İşte tüm merak edilenler...

ECZACIBAŞI VAKIFBANK FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tarihte ilk kez iki Türk takımının karşı karşıya geleceği dev final, bugün saat 14.30’da başlayacak.

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ECZACIBAŞI DYNAVİT - VAKIFBANK MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Çin'de oynananacak Eczacıbaşı - VakıfBank maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

VakıfBank: Ogbogu, Cansu, Gabi, Zehra, Thompson, Frantti, Ayça (L) (Karutasu, İdil Naz, Van Aalen)

Tianjin: Yingying Li, Yuanyuan Wang, Boya Chen, Yizhu Wang, Xinyue Yuan, Yao Di, Meng (L), Liwen (L)

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