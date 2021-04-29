Eczacıbaşı VitrA'nın yeni hocası Ferhat Akbaş

Eczacıbaşı VitrA, takımın başına genç antrenör Ferhat Akbaş’ı getirdi.

Transferle ilgili görüşlerini dile getiren Akbaş, "Eczacıbaşı Spor Kulübü, Türk voleybol tarihine damga vurmuş, tüm dünyanın örnek aldığı, Türkiye'nin en büyük voleybol kulübü. Yıllar sonra ülkeme dönüşümü böyle bir çatı altında yaptığım için çok mutluyum. Bu köklü kulübün kupalarla dolu tarihini, dinamik bir yapılanma ve enerji dolu bir yaklaşımla daha da parlak bir geleceğe dönüştürmek için el ele vereceğiz. Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün müzesine yeni şampiyonluklar ve kupalar kazandırmak için çok çalışacağız" dedi.

FERHAT AKBAŞ KİMDİR?

1986 doğumlu Ferhat Akbaş, eski bir voleybol oyuncusu. 2004’te voleybol istatistik antrenörü olarak başladığı görevini, Galatasaray’da ve sonrasında Türk Telekom Ankara takımında sürdürdü. 2011’de Çin’in Guangdong Evergrande Voleybol Takımı’nın yardımcı antrenörü olarak görev alan Akbaş, sırasıyla VakıfBank (2012-2015), CSM Bükreş (2017-2019) ve Chemik Police (2019-2021) takımlarında çalıştı.

Genç antrenör 2015-2016 sezonunda A Milli Voleybol Takımı’nın başında yer alırken, 2017-2018 sezonunda da Japonya Milli Takımı’nda yardımcı antrenör olarak yer aldı.