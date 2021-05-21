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Eczacıbaşı VitrA, Saliha ile devam ediyor

21.05.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eczacıbaşı Spor Kulübü, genç oyuncu Saliha Şahin’in sözleşmesini uzattı. Milli smaçör turuncu-beyazlı formayı giymeye devam edecek.

Eczacıbaşı VitrA, Saliha ile devam ediyor

Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sacit Basmacı yaptığı açıklamada, "Saliha, çok değer verdiğimiz, gelecek vaadeden oyuncularımızdan birisi. Geçen sezon bir çıkış yakaladı ve takımımıza güzel katkılar sağladı. Onun gelişimini görmek ve birlikte başarılar elde etmek istiyoruz" dedi.

Kariyerine turuncu-beyazlılarda devam etmekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen milli oyuncu Saliha ise, "Buraya geldiğim ilk andan itibaren hayatımda yeni bir dönemin başladığını biliyordum. Birlikte çok güzel bir aileyiz ve bu ailenin bir parçası olarak kalacağım için mutluyum. Yeni sezonda daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

SALİHA ŞAHİN?

Karayolları altyapısından yetişen genç yetenek Saliha Şahin, 2018 yılında Eczacıbaşı VitrA’ya transfer edildi. 1998 doğumlu smaçör, 2018-2019 sezonunda Karayolları takımında kiralık oynadıktan sonra 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı VitrA’ya katıldı. 2019’dan beri turuncu-beyaz formayı terleten Saliha, ilk başarısını 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı kazanarak elde etti ve ardından ilk kez katıldığı 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Saliha, 2020-2021 sezonunda, turuncu-beyazlı formayla AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu elde etti.

Altyapı Milli Takımları'nda da forma giyen Saliha, U20 Dünya dördüncülüğü ve U23 Dünya Şampiyonluğu elde etti. Saliha aynı zamanda, 2018 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ni ikinci bitiren Türkiye Kadın Voleybol Takımı’nın geniş kadrosunda yer aldı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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