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Eczacıbaşı VitrA serideki ilk maçı aldı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 29.03.2019 10:27 | Son Güncelleme

Vestel Venus Sultanlar Ligi play - off çeyrek final birinci maçında Eczacıbaşı VitrA, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 mağlup etti.

Eczacıbaşı VitrA serideki ilk maçı aldı

Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off çeyrek final birinci karşılaşmasında deplasmanda oynadığı Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 26-24, 25-15 ve 25-14'lük setlerle 3-0 yendi. Çeyrek final ikinci maçı 30 Mart Cumartesi günü saat 17.00’de, Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak. Toplamda iki galibiyet alan takım yarı finale yükselecek.

BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS 0-3 ECZACIBAŞI VİTRA

Salon: Beylikdüzü
Hakemler: Caner Çıldır, Serdar Nişancıoğlu.

VitrA, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye, Hunter, Lee, Ergül, Drews, Ceyda, Melisa (L), Buse, Bahar.
Eczacıbaşı VitrA: Kim, Büşra, Boskovic, Meliha, Gibbemeyer, Ezgi, Simge (L), Gamze, Gözde, Merve, Güldeniz.

Setler: 0-3 (24-26, 15-25, 14-25)
Süre: 77 dakika (30, 23, 24)

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Anahtar Kelimeler:
Eczacıbaşı VitrA Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas Vestel Venüs Sultanlar Ligi

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