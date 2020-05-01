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Eda Ece: Bunu izleyip ağladım! Sahuru beklemeden...

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 08:59 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Ece gördüğü görüntüler karşısında gözyaşlarını tutamadığını ifade etti.

Eda Ece: Bunu izleyip ağladım! Sahuru beklemeden...

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece, koronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecinde sosyal medya paylaşımlarına hız verdi.
Twitter hesabından aktif olarak paylaşımlar yapan Eda Ece, son olarak gözyaşlarını tutamadığını dile getirdiği bir video paylaştı.

Ece, paylaşımına "Bunu izleyip ağladım. Sahuru beklemeden yediğim muzla yatıyorum. Hayvanları gördüğünüzde kötü durumdalarsa kurtarın. Kurtarmadan yanından geçip gitmeyin. Açsa doyurun, bağlıysa çözün. Hayatları sokakta zaten çok zor. Ve evinizdeki hayvanlarınızı terk etmeyin" notunu düştü.

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Güzel oyuncu, duyarlılığını gösterdiği bu paylaşımla binlerce beğeni geldi.

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