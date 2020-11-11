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Eda Ece’den rol arkadaşı Şevval Sam’a doğum günü jesti!

11.11.2020 17:36 | Son Güncelleme:
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Eda Ece’den rol arkadaşı Şevval Sam’a doğum günü jesti!

Fox TV ekranlarına gelen Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, rol arkadaşı Şevval Sam’ın doğum gününü unutmadı. Güzel oyuncu yakın dostu Şevval Sam’ın doğum gününü sevgi dolu bir mesajla kutlamayı ihmal etmedi.

Pazartesi gecelerine damga vuran Yasak Elma dizisinin baş rollerini Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade’yle paylaşan Eda Ece, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri çekmeyi sürdürüyor. Set dışında da görüşmeye devam ederek dostluklarını pekiştiren Şevval Sam, Nesrin Cavadzede ve Eda Ece, her fırsatta bir araya gelmeye devam ediyor. Yakın arkadaşı Şevval Sam’ın doğum gününü beraber çekildikleri bir fotoğrafla kutlayan Eda Ece paylaşımına duygusal bir not ekledi.

‘GERÇEK BİR DOST OLDUĞUN İÇİN...’

Londra seyahatleri sırasında çekilen bir fotoğraflarını paylaşan Eda Ece gönderisine, “Bu dünyaya gelmiş en iyi kalpli, en hayvansever, en doğasever, en güzel kadın Şevval’im. İyi ki doğdun! Beni bir tanecik dostum oldun. Son 4 yıla sayısız, anı, kahkaha, gözyaşı, sahne ve seyahat sığdırdık! Seni çok seviyorum demek az kalır. Gerçek bir dost olduğun için sana teşekkür ederim. Ömür boyu yanımda olmanı dilerim! İyi ki doğdun en mutlu yaşın olsun. Tüm dileklerin gerçek olsun Şevi’m” notunu ekledi.

eda ece

Şevval Sam’ın annesi Leman Sam’a teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Ece, “Teşekkür ederiz Şevvalimizi doğurduğun için Lemanne” ifadelerini kullandı.

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