Eda Ece ile Buğrahan Tuncer kavga mı etti?

Bodrum tatilinden dönen Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer önceki gün Etiler’deydi.

Sevgilisi Buğrahan Tuncer ile görüntülenen Eda Ece, keyifsiz halliyle dikkat çekti. Ece, “Tatilden yeni döndük, güzel geçti” dese de moralinin bir hayli bozuk olduğu görüldü.

30 yaşındaki oyuncu, "Moraliniz bozuk, bir şey mi oldu?" sorusu karşısında başını öne eğdi. Tuncer ise hızlıca Ece’nin yanından uzaklaştı. Bunun üzerine oyuncunun gözlerinin dolduğu görüldü.

Ece, “Tatilden yeni döndük, güzel geçti” dese de moralinin bir hayli bozuk olduğu görüldü.



