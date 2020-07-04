MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eda Ece ile Buğrahan Tuncer kavga mı etti?

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer kavga mı etti?

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 14:07 | Son Güncelleme

Bodrum tatilinden dönen Eda Ece ile basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer, sokak ortasında gerildi.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer kavga mı etti?

Bodrum tatilinden dönen Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer önceki gün Etiler’deydi.

Sevgilisi Buğrahan Tuncer ile görüntülenen Eda Ece, keyifsiz halliyle dikkat çekti. Ece, “Tatilden yeni döndük, güzel geçti” dese de moralinin bir hayli bozuk olduğu görüldü.

eda-ece-bugr-094509TB

30 yaşındaki oyuncu, "Moraliniz bozuk, bir şey mi oldu?" sorusu karşısında başını öne eğdi. Tuncer ise hızlıca Ece’nin yanından uzaklaştı. Bunun üzerine oyuncunun gözlerinin dolduğu görüldü.

eda-ece-bugr-094509FS

Ece, “Tatilden yeni döndük, güzel geçti” dese de moralinin bir hayli bozuk olduğu görüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Acı olay! Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar ettiAcı olay! Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar etti
Özlem Yıldız paylaşımıyla alay konusu oldu! Özlem Yıldız paylaşımıyla alay konusu oldu!
Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi?Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maske uyarısında bulunan polise mukavemet: 5 gözaltı

Maske uyarısında bulunan polise mukavemet: 5 gözaltı

Son ankette 'Erdoğan'ın tarzını onaylıyor musunuz?' sorusu

Son ankette 'Erdoğan'ın tarzını onaylıyor musunuz?' sorusu

Survivor'da sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı

Survivor'da sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı

'Porno sitelerinde seni gördüm' deyip kızına kurşun yağdırdı! Her satırı korkunç

'Porno sitelerinde seni gördüm' deyip kızına kurşun yağdırdı! Her satırı korkunç

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

Podolski şokta... Saldırı düzenlendi!

Podolski şokta... Saldırı düzenlendi!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Canlı yayında FETÖ şikayeti! Müge Anlı programda çıldırdı

Canlı yayında FETÖ şikayeti! Müge Anlı programda çıldırdı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Survivor All Star olacak mı? İrem Kanan açıkladı

Survivor All Star olacak mı? İrem Kanan açıkladı

TRT Spor spikeri maç yorumu sırasında 'gizli reklam' yaptı! Dalga konusu oldu

TRT Spor spikeri maç yorumu sırasında 'gizli reklam' yaptı! Dalga konusu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Ali Nuroğlu ve eşi halk plajını tercih etti

Ünlü isim halk plajını tercih etti

Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı

Acun Ilıcalı'nın müjdeli günü! Dede oldu

Zeynep Beşerler'den tepki çeken Ozan Güven paylaşımı

Ünlü ismin paylaşımı sosyal medyayı ayaklandırdı

Coşkun Sabah: Arkadaşlarımdan üçü koronavirüsünden öldü

'Üçü de koronavirüsten öldü'

Özlem Yıldız paylaşımıyla alay konusu oldu!

Özlem Yıldız paylaşımıyla alay konusu oldu!

Necati Ateş: Siz kimsiniz bizi çekiyorsunuz?

Necati Ateş: Siz kimsiniz bizi çekiyorsunuz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.