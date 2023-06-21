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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer evlendi! Merakla beklenen düğünden ilk kareler

21.06.2023 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer dünyaevine girdi. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı düğün töreninden ilk kareler geldi. Eda Ece dantel detaylı oldukça uzun duvaklı bir gelinlik tercih etti.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer evlendi! Merakla beklenen düğünden ilk kareler

Merakla beklenen gün geldi. Oyuncu Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer görkemli bir törenle evlendi. Çiftin ilk pozları sosyal medyada paylaşıldı.

Dört yıldır birlikte olan çift, bugün Four Seasons Bosphorus'ta "Evet" dedi.

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Tasarım bir gelinlik giyen Eda Ece dantel motifler tercih etti. Çiçeğini toz pembe renginde seçti.

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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin düğününe İrem Sak, Furkan Korkmaz, Gupse Özay, Barış Arduç, Gamze Erçel, Hande Erçel, Hakan Sabancı, Nesrin Cavadzade, Danla Bilic, Cemal Can Canseven gibi birbirinden ünlü isimler yer aldı.

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