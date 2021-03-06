Eda Ece’ye hasta yatağında sürpriz bitmiyor!

Fox Tv’nin sevilen dizisi Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Hastalığı hafif atlatan genç oyuncunun tedavi süreci devam ederken, karantina süreci de sona ermek üzere.

Yakında Yasak Elma setine dönmesi beklenen Eda Ece, bu süre içinde çok fazla sosyal medya paylaşımı yapmadı. Normalde hayranlarını mutlu eden arka arkaya pek çok paylaşım yapan oyuncu dinlendiği için sosyal medyaya çok zaman ayıramadı.

EDA ECE: EV ÇİÇEK DOLDU

Son birkaç gündür ise paylaşımlarına yeniden başladı. Oyuncu, evine gelen çiçeklerin fotoğraflarını paylaşarak “Ev çiçek doldu, ne mutlu” notunu düştü.

Sevenleri, hayranları, Eda Ece’ye ‘geçmiş olsun’ demek için çiçekler yolluyor. Oyuncu da hasta yatağında bu güzel sürprizler karşısında çok mutlu olduğunu ifade etmekte.



