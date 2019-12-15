Eda Ece: Yeni yılın ilk gününde set yazmışlar

Ekranların sevilen yüzü Eda Ece, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Ece, kadrosunda bulunduğu dizinin çekimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Uzun bir süredir ortalarda gözükmeyen güzel oyuncu “o kadar yoğun bir tempoda çalışıyoruz ki, gerçekten dışarı çıkmaya çok zamanım olmuyor. Boş günlerimde yada izinli günlerimde fırsat bulursam böyle alışverişe çıkıyorum ya da arkadaşlarımla dostlarımla bir araya geliyorum” açıklamasında bulundu.

Ayrıca yeni yılda İstanbul’da olacağını söyleyen güzel oyuncu, ” Yeni yılın ilk gününde set yazmışlar. O yüzden tatil gibi bir durumumuz olmayacak. Yeni yılın ilk gününde çalışıyor olacağız” dedi. (Sözcü)

