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  4. Eda Ece yine koronavirüs oldu! Maske Kimsin Sen ve Yasak Elma'da olacak mı?

Eda Ece yine koronavirüs oldu! Maske Kimsin Sen ve Yasak Elma'da olacak mı?

20.01.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem Maske Kimsin Sen hem de Yasak Elma dizisinde yer alan Eda Ece ikinci kez koronavirüse yakalandı. Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Eda Ece içinde olduğu projelerle ilgili merak edilen soruya da yanıt verdi.

Eda Ece yine koronavirüs oldu! Maske Kimsin Sen ve Yasak Elma'da olacak mı?

Yasak Elma'nın parlayan yıldızı Eda Ece koronavirüse yakalandı. Oyuncu açıklamasında, "2. Kez covid oldum evdeyim. Gayet iyiyim. Daha önce covid geçirdiğim ve 2 aşılı olduğum için hafif geçiyor. Tavsiyelere uyun, kendinize dikkat edin" dedi. Açıklamanın ardından Eda Ece'ye çok sayıda "Geçmiş olsun", "Sen iyi ol yeter" yorumları yağdı.

MASKE KİMSİN SEN VE YASAK ELMA'DA OLACAK MI?

Koronavirüse yakalanan Eda Ece, aynı anda yürüttüğü Maske Kimsin Sen ve Yasak Elma projelerinde yer alıp almayacağına ilişkin açıklama yaptı. Hayranlarının endişelerine yanıt veren Ece, "Yasak Elma yeni bölümü zaten oynamıştım, sorun yok. Maske Kimsin Sen'de yeni bölümde varım, sonrasına bakacağız durumuma göre. Önce sağlık! Öptüm diyecektim ki size de geçmesin geri aldım" dedi.

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Yasak Elma dizisi Eda Ece
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