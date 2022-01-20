Eda Ece yine koronavirüs oldu! Maske Kimsin Sen ve Yasak Elma'da olacak mı?

Yasak Elma'nın parlayan yıldızı Eda Ece koronavirüse yakalandı. Oyuncu açıklamasında, "2. Kez covid oldum evdeyim. Gayet iyiyim. Daha önce covid geçirdiğim ve 2 aşılı olduğum için hafif geçiyor. Tavsiyelere uyun, kendinize dikkat edin" dedi. Açıklamanın ardından Eda Ece'ye çok sayıda "Geçmiş olsun", "Sen iyi ol yeter" yorumları yağdı.

MASKE KİMSİN SEN VE YASAK ELMA'DA OLACAK MI?

Koronavirüse yakalanan Eda Ece, aynı anda yürüttüğü Maske Kimsin Sen ve Yasak Elma projelerinde yer alıp almayacağına ilişkin açıklama yaptı. Hayranlarının endişelerine yanıt veren Ece, "Yasak Elma yeni bölümü zaten oynamıştım, sorun yok. Maske Kimsin Sen'de yeni bölümde varım, sonrasına bakacağız durumuma göre. Önce sağlık! Öptüm diyecektim ki size de geçmesin geri aldım" dedi.

