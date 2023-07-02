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Eda Erdem'in Ebrar Karakurt'un sayısına verdiği tepki, sosyal medyanın gündemine oturdu! Smaç sonrası ağzı açık kaldı...

02.07.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Tayland'daki 3. haftasında dördüncü ve son maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, müsabakadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Kırmızı - beyazlı ekibimizde Ebrar Karakurt'un ikinci sette attığı sayı dikkat çekerken, Eda Erdem'in reaksiyonu sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...

Eda Erdem'in Ebrar Karakurt'un sayısına verdiği tepki, sosyal medyanın gündemine oturdu! Smaç sonrası ağzı açık kaldı...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Tayland'daki 3. hafta mücadelesinde dördüncü ve son maçında Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti.

Milletler Ligi elemelerinde oynadığı 12 maçın 9'ununu kazanarak 29 puanla 3'üncü sırada yer alan Filenin Sultanları, 8 takımın mücadele edeceği Final Etabı'na kalmayı daha önce garantilemişti.

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Ligin 3. hafta mücadelesi bugün oynanacak Çin-ABD, İtalya-Japonya ve Tayland-Brezilya maçlarıyla tamamlanacak. Milli takımın Final Etabı'nda karşılaşacağı ilk rakip, bu maçların ardından belli olacak.

Final Etabı, 12-16 Temmuz'da ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington şehrinde düzenlenecek.

Türkiye, 2018'de Milletler Ligi adıyla başlayan organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etti.

EBRAR'IN SAYISI, EDA ERDEM'İN TEPKİSİ

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A Milli Kadın Voleybol Takımımızın karşılaşmanın ikinci setinin son anlarında geliştirdiği hücumda Ebrar Karakurt, çok sert bir smaçla sayıyı kazandırdı.

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Karakurt'un sayısı salonda büyük bir reaksiyona neden olurken, Eda Erdem'in verdiği tepki de sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Görüntüler TRT'den alınmıştır

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