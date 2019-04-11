Eda öğretmenin katil zanlısı cezaevinde kendini asarak intihar etti!

7 Nisan tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde bıçaklanarak öldürülen Türkçe öğretmeni Eda Kaymaklı'nın katil zanlısı olarak gözaltına alınan Umut Taşkın, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ
Taşkın'ın, dün gece tutuklu bulunduğu Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi'nin tuvaletinde, yaralı bacağındaki sargı bandı ile havluları birleştirip kendini asmak suretiyle intihar ettiği, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
7 Nisan tarihinde, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Eda Kaymaklı bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuş, cinayetle ilgili çalışma başlatan polis, genç kadının erkek arkadaşı Umut Taşkın'ı gözaltına almıştı.
Emniyetteki sorgusunda cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söyleyen Taşkın, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştu. (İHA)
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