Eda Taşpınar'dan ayrılan Çağrı Atakan Survivor 2021'e gidiyor! Survivor 2021 ne zaman?

'Çukur' dizisiyle adını duyurduktan sonra Eda Taşpınar ile aşk yaşamaya başlayan Çağrı Atakan sevgilisiyle ayrıldı. Snob Magazin'in haberine göre; Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan oyuncu, yaklaşık 15 gün önce Taşpınar'la ayrıldıklarını açıkladı.

Çağrı Atakan, "Evet bizi bir süredir birlikte görmüyorsunuz. Maalesef Eda Taşpınar ile ayrıldık. Fikir anlaşmazlığı yüzünden birlikte karar alarak ilişkimize nokta koyduk. Böyle olması gerekiyordu. Dostça ayrıldık, hayırlısı olsun" diyerek şaşırttı.

SURVIVOR 2021'E GİDİYOR

Çağrı Atakan, Survivor 2021'nin kadrosunda yer alacağını da açıkladı.

Atakan "Yakında Survivor'a gidiyorum, Ünlüler takımında yarışacağım, takım arkadaşlarımla tanıştım hepsi çok iyi insanlar. Kendimi açlığa alıştırmaya çalışıyorum, sporla aram zaten iyi idmanlıyım. 10 yıldır yarışmayı televizyondan ilgiyle izliyordum. 1-2 dinlenmeye çekildim, moral motivasyon olarak kendimi hazırlıyorum" diye konuştu.

SURVIVOR NE ZAMAN?

Herkesin merakla beklediği Survivır 2021 için geri sayım başladı. Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak.