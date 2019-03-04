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Eda Taşpınar'dan vücudunun sınırlarını zorlayan poz!

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ÜNLÜLER  | 04.03.2019 02:33 | Son Güncelleme

Sosyetik güzel Eda Taşpınar sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Taşpınar bu defa vücudunun sınırlarını zorlayan pozuyla şaşırttı.

Eda Taşpınar'dan vücudunun sınırlarını zorlayan poz!

Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından vücudunun sınırlarını zorladığı cesur pozuyla takipçilerinden tam not aldı. Ünlü ikoncan, kırmızı elbiseli cesur pozuyla vücudunun sınırlarını zorladı.

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nstagram hesabından kırmızı elbisesiyle spor hareketi yapan Eda Taşpınar'ın pozuna bir takipçisi "Eda hanım spor yapmanın meyvelerini topluyorsunuz fiziğiniz çok güzel" yorumunu yaptı.

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