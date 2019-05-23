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Eda Taşpınar'ın bacak boyu olay oldu

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ÜNLÜLER  | 23.05.2019 09:19 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yaz kilolu haliyle herkesi şaşırtan Eda Taşpınar'ın dönüşü muhteşem oldu. Bu yaza bomba gibi giren Taşpınar yeni paylaştığı seksi pozla hayranlarından tam not aldı.

Eda Taşpınar'ın bacak boyu olay oldu

İkoncan Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından paylaştığı mini elbiseli ilginç pozuyla takipçilerinin ağzını açık bıraktı. Taşpınar'ın paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

Taşpınar'ın paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı.

Taşpınar'ın bir takipçisi fotoğrafa, "Flamingo gibi poz vermişsin." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Boyum kadar bacak boyunuz var Eda hanım" yorumunu yaptı.

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"HER HALİNLE ÇOK GÜZELSİN"

Instagram hesabından bornozuyla poz verdiği anları takipçileriyle paylaşan Eda Taşpınar, takipçilerinden tam not almıştı.

Taşpınar'ın fotoğrafına yorum yapan bir takipçisi, "Fiziğiniz çok güzel Eda Hanım" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Her halinizle çok güzelsin" yorumunu yapmıştı.

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