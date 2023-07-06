Edebiyatsever nasıl yazılır? Edebiyatsever ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Toplumlar farklı açılardan birbirlerinden etkilenir. Tarih boyunca her toplumun birbiri ile iletişimi olmuştur. Bu etkileşimler sonucunda farklı topluluklarda benzer dil, din veya kültürel etkiler görülür. Türkçe de farklı dillerle etkileşim halinde olmuş ve farklı kökenli kelimeleri bünyesine almış bir dildir. Kelime sayısının bu kadar fazla olması yazım yanlışlarını da beraberinde getirmektedir. Genel olarak bazı kelime kalıplarında daha fazla yazım yanlışı görülür. Özellikle birleşik sözcükler, ikilemeler, kısaltmalar, yabancı kökenli kelimeler yazım konusunda hataya düşülen sözcüklerdir. Edebiyat ve sever sözcüklerinin birleşimi olan edebiyatsever yazımı sıklıkla karıştırılan birleşik bir sözcüktür.

Edebiyatsever nasıl yazılır?

Yazılı metinlerde kullanılan sözcüklerin doğru yazımı ve doğru anlamda kullanımı oldukça önemlidir. Yazılı anlatımda yapılan her hata yazım yanlışına sebep olur. Kelimelerin anlamlarına yönelik yapılan hatalar da anlatım bozukluklarına sebep olur. Kelimelerin anlamları ve yazılışları ile ilgili en doğru bilgiye Türk Dil Kurumu üzerinden ulaşılır. Edebiyatsever TDK’ye göre; edebiyata tutkun anlamına gelmektedir. "Edebiyatsever bitişik mi yazılır?" sorusu için şu cevabı verebiliriz: Edebiyatsever doğru yazılışı mutlaka bitişik olmalıdır. Edebiyatsever sözcüğü ayrı yazıldığı takdirde yazım yanlışına sebep olur.

Edebiyatsever ayrı mı yazılır?

Kelimeleri cümle içinde kullanırken hem anlamlarına hem de yazılışlarına dikkat etmek gerekir. Yazılı metinlerde yapılan her hata yazım yanlışına ve anlatım bozukluğuna yol açabilir. Yazım yanlışının en sık görüldüğü birleşik sözcükler ayrı veya bitişik yazılması ile ilgili sorun yaşanan sözcüklerdir. Edebiyatsever sözcüğü yazımında karışıklık yaşanabilen bir birleşik sözcüktür. Edebiyatsever TDK’ye göre bitişik yazılmalıdır. Edebiyatsever yazımı ayrı yazılırsa o metinde yazım yanlışı meydana gelir.



