Eden Hazard 130 milyon Euro bedelle Real Madrid'e gidiyor

Yılın transferinde mutlu son... Real Madrid, Eden Hazard için Chelsea'yle anlaşmaya vardı.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; İspanyol devi Real Madrid, Eden Hazard'ın transferi için Chelsea'yi 130 milyon Euro bonservis bedeliyle ikna etti.

Real Madrid ve Chelsea arasındaki yaklaşık 2 haftadır süren görüşmelerin mutlu sonla tamamlandığını vurgulanan haberde, Belçikalı yıldızın Real Madrid'den haftalık 450 bin Euro alacağı belirtildi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez de geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Hazard'ı birkaç yıldız Real Madrid oyuncusu yapmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımızı yeniden mutlu etmek için yeni bir Real Madrid inşa etmeye çalışıyoruz. Hazard en iyi futbolcularından biri. Geçen yıl onu isteyip alamadık ancak Chelsea ile sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kaldı ve artık transferi daha kolay" ifadelerini kullanmıştı.

Hazard, Chelsea formasıyla bu sezon 51 maçta 19 gol atıp, 16 asiste imza atmıştı.

