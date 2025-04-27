SPOR

77
75
54
52
50
48
42
42
42
40
40
40
37
37
34
34
34
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Eden Hazard 225 kilometre bisiklet sürdü!

Eden Hazard 225 kilometre bisiklet sürdü!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
27.04.2025 12:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023'te 32 yaşındayken futbolu bırakan eski futbolcu Eden Hazard, Mallorca 312 bisiklet yarışına katılarak 225 kilometre bisiklet sürdü.

Eden Hazard 225 kilometre bisiklet sürdü!

Uzun süre sakatlıklardan dolayı sahalardan uzak kalan, "Hayalimi gerçekleştirdim, dünyanın dört bir yanında birçok sahada oynadım ve eğlendim. Şimdi sevdiklerimin tadını çıkarma ve yeni deneyimler yaşama zamanı. Çok yakında saha dışında görüşürüz arkadaşlar" sözleriyle Ekim 2023'te futbolu bırakan Eden Hazard, futboldan kopsa da spordan kopmadı. Belçikalı eski futbolcu, Mallorca 312 bisiklet yarışına katıldı. Aldığı kilolarla dikkat çeken Hazard, 225 kilometre bisiklet sürdü.

"HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Uzun süre sakatlıklardan dolayı sahalardan uzak kalan, "Hayalimi gerçekleştirdim, dünyanın dört bir yanında birçok sahada oynadım ve eğlendim. Şimdi sevdiklerimin tadını çıkarma ve yeni deneyimler yaşama zamanı. Çok yakında saha dışında görüşürüz arkadaşlar" sözleriyle Ekim 2023'te futbolu bırakan Eden Hazard, futboldan kopsa da spordan kopmadı. Belçikalı eski futbolcu, Mallorca 312 bisiklet yarışına katıldı. Aldığı kilolarla dikkat çeken Hazard, 225 kilometre bisiklet sürdü.

HAZARD'IN KARİYERİ

4

Hazard, İngiltere Premier Lig’de 7 sezonda Chelsea formasıyla oynadığı 245 maçta 85 gol, 61 asistlik bir performans sergileyerek, 115 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid’e transfer oldu. İspanya kariyerinde birçok sakatlık problemi yaşayan Belçikalı yıldız, toplamda 500 günden fazla sakatlık sebebiyle formasından uzak kaldı. Eden Hazard, son olarak geçtiğimiz sezon İspanya LaLiga’nın 34. haftasında Getafe karşısında forma giyerken, 61 dakika sahada kaldı. 32 yaşındaki oyuncu, Madrid'de 76 müsabakada 7 gol, 12 asistle takımına katkı sağlarken, Belçika Milli Takımı'yla ise 126 maça çıkıp, 33 gol, 36 asist yaptı.

Canlı Skor

Bakan Bak: "Spor ülkesi haline geldik"Bakan Bak: "Spor ülkesi haline geldik"
G.Saray ve Trabzon maçlarının VAR'ı belli!G.Saray ve Trabzon maçlarının VAR'ı belli!
Anahtar Kelimeler:
spor Eden Hazard bisiklet futbol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ercan'dan İstanbulluları sevindiren açıklama

Ercan'dan İstanbulluları sevindiren açıklama

İran kabusu yaşadı! Liman patlamasında can kaybı 25’e yükseldi

İran kabusu yaşadı! Liman patlamasında can kaybı 25’e yükseldi

El Clasico sonrası Arda Güler krizi!

El Clasico sonrası Arda Güler krizi!

Galatasaray'dan Okan Buruk kararı!

Galatasaray'dan Okan Buruk kararı!

Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe için şaşırtan şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe için şaşırtan şampiyonluk iddiası!

Beşiktaş'tan Ciro Immobile kararı!

Beşiktaş'tan Ciro Immobile kararı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Camper'ın en çok satan modeli! Kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Camper'ın en çok satan modeli! Kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.