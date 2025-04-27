Eden Hazard 225 kilometre bisiklet sürdü!

Uzun süre sakatlıklardan dolayı sahalardan uzak kalan, "Hayalimi gerçekleştirdim, dünyanın dört bir yanında birçok sahada oynadım ve eğlendim. Şimdi sevdiklerimin tadını çıkarma ve yeni deneyimler yaşama zamanı. Çok yakında saha dışında görüşürüz arkadaşlar" sözleriyle Ekim 2023'te futbolu bırakan Eden Hazard, futboldan kopsa da spordan kopmadı. Belçikalı eski futbolcu, Mallorca 312 bisiklet yarışına katıldı. Aldığı kilolarla dikkat çeken Hazard, 225 kilometre bisiklet sürdü.

"HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Uzun süre sakatlıklardan dolayı sahalardan uzak kalan, "Hayalimi gerçekleştirdim, dünyanın dört bir yanında birçok sahada oynadım ve eğlendim. Şimdi sevdiklerimin tadını çıkarma ve yeni deneyimler yaşama zamanı. Çok yakında saha dışında görüşürüz arkadaşlar" sözleriyle Ekim 2023'te futbolu bırakan Eden Hazard, futboldan kopsa da spordan kopmadı. Belçikalı eski futbolcu, Mallorca 312 bisiklet yarışına katıldı. Aldığı kilolarla dikkat çeken Hazard, 225 kilometre bisiklet sürdü.

HAZARD'IN KARİYERİ

Hazard, İngiltere Premier Lig’de 7 sezonda Chelsea formasıyla oynadığı 245 maçta 85 gol, 61 asistlik bir performans sergileyerek, 115 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid’e transfer oldu. İspanya kariyerinde birçok sakatlık problemi yaşayan Belçikalı yıldız, toplamda 500 günden fazla sakatlık sebebiyle formasından uzak kaldı. Eden Hazard, son olarak geçtiğimiz sezon İspanya LaLiga’nın 34. haftasında Getafe karşısında forma giyerken, 61 dakika sahada kaldı. 32 yaşındaki oyuncu, Madrid'de 76 müsabakada 7 gol, 12 asistle takımına katkı sağlarken, Belçika Milli Takımı'yla ise 126 maça çıkıp, 33 gol, 36 asist yaptı.