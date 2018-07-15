Eden Hazard'dan Real Madrid'e yeşil ışık

Dünya yıldızı futbolcu Eden Hazard, Belçika'nın İngiltere'yi yenerek Dünya Kupası üçüncüsü olduğu mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu. Kariyerinde değişim istediğini vurgulayan Belçikalı oyuncu, Real Madrid'e transfer olmak istediğini işaret etti.

Hazard, "Chelsea'de geçirdiğim 6 harika yıldan sonra artık farklı şeyler yaşamanın vakti geldi. Geleceğim hakkında ben karar veririm ama son söz Chelsea'ye ait. Nereye gitmek istediğimi zaten biliyorsunuz" ifadelerini kullanarak Real Madrid'e transfer olmak istediğini ima etti.

27 yaşındaki futbolcu, İngiltere karşısında bir gole imza atarak takımının üçüncülük zaferine katkıda bulundu.

Dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen Belçikalı yıldız, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olmasıyla onun yerine Real Madrid'e gelmesi düşünülen oyuncuların başında.

