Eden Hazard devre arası Süper Lig'e geliyor!

2019 yazınca Chelsea'den 115 milyon euro bedelle alınan Belçikalı Eden Hazard, tarihin en fiyasko transferleri listesine adını yazdırdı. Real Madrid, 2024'e kadar kontratı olan Belçikalı yıldızdan kurtulmak istiyor. Ancak yüksek maaştan ötürü bu kolay değil.

6 AYLIK KİRALIK

İspanyol medyasından ABC/Espana, Hazard'ın kiralık olarak gönderileceğini duyurdu. Oyuncunun bu süreçte kendini yeniden bulabileceği de belirtildi. Hazard için Türkiye Ligi'nin uygun bir adres olabileceği vurgulandı. Beşiktaş'ın Pjanic hamlesi gibi çok uygun şartlarda Hazard da Türkiye'ye gelebilir.

FENERBAHÇE'NİN SEVDASI

Eden Hazard Lille'de oynarken Fenerbahçe bu transferi bitirmeye çok yaklaşmıştı. Ancak kulüp o dönem bütçesini diğer pozisyonlar için kullanmıştı. Her dönem Hazard çağrısı yapan Fenerbahçe taraftarının hayali devre arasında gerçekleşebilir.



