Ederson'a maç sonu büyük tepki: ''Bir maç al ya! İnanılır gibi değil"

Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından kaleci Ederson eleştirilerin odağı haline geldi. Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe karşısında 2 puan bırarak, şampiyonluk yolunda ağır yara alan Fenerbahçe'da oklar bir yandan da Ederson'a çevrildi.

SİNAN ENGİN'DEN EDERSON'A SERT ELEŞTİRİ

Karşılaşmanın ardından ünlü yorumcu Sinan Engin, sarı-lacivertli takımın kalecisi Ederson'un performansını hedef aldı.

"BİR MAÇTA DA KALEYİ KAPAT"

Ederson'un maç kazandıran bir performans ortaya koyamadığını savunan Sinan Engin, "Ederson, baba bir maç al ya. Kardeşim, bir maçta da gol yeme, kaleni kapat. Bir maçı da 'Ederson aldı' diyelim ya" ifadelerini kullandı.

"YAN TOPLARDA SIFIR, İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Engin, kalecinin özellikle yan toplardaki performansını eleştirerek, "Yan toplarda sıfır, inanılır gibi değil" sözleriyle değerlendirmesini sürdürdü.