SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Ederson'a maç sonu büyük tepki: ''Bir maç al ya! İnanılır gibi değil"

Göztepe ile sahasında 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'de Brezilyalı kaleci Ederson'un performansı eleştiri konusu oldu. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen yıldız kaleciyi yerden yere vuran yorumcu Sinan Engin, Ederson'un maç kazandıran bir performans sergilemediğini ve yan toplarda yetersiz kaldığını belirtti. Engin, ''Bir maç al ya. Bir maçta da gol yeme, kaleni kapat. Bir maçı da Ederson aldı diyelim'' diye konuştu.

Ederson'a maç sonu büyük tepki: ''Bir maç al ya! İnanılır gibi değil"
Devrim Karadağ
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından kaleci Ederson eleştirilerin odağı haline geldi. Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe karşısında 2 puan bırarak, şampiyonluk yolunda ağır yara alan Fenerbahçe'da oklar bir yandan da Ederson'a çevrildi.

SİNAN ENGİN'DEN EDERSON'A SERT ELEŞTİRİ

Karşılaşmanın ardından ünlü yorumcu Sinan Engin, sarı-lacivertli takımın kalecisi Ederson'un performansını hedef aldı.

Ederson a maç sonu büyük tepki: Bir maç al ya! İnanılır gibi değil" 1

"BİR MAÇTA DA KALEYİ KAPAT"

Ederson'un maç kazandıran bir performans ortaya koyamadığını savunan Sinan Engin, "Ederson, baba bir maç al ya. Kardeşim, bir maçta da gol yeme, kaleni kapat. Bir maçı da 'Ederson aldı' diyelim ya" ifadelerini kullandı.

Ederson a maç sonu büyük tepki: Bir maç al ya! İnanılır gibi değil" 2

"YAN TOPLARDA SIFIR, İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Engin, kalecinin özellikle yan toplardaki performansını eleştirerek, "Yan toplarda sıfır, inanılır gibi değil" sözleriyle değerlendirmesini sürdürdü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak" Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de bazı NBA maçlarına "kar fırtınası" ertelemesi!ABD'de bazı NBA maçlarına "kar fırtınası" ertelemesi!
F.Bahçe'nin puan kaybı sonrası olay sözler! "Çocuğu deli etmişler"F.Bahçe'nin puan kaybı sonrası olay sözler! "Çocuğu deli etmişler"
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sinan Engin fenerbahçe Ederson
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.