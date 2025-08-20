SPOR

Ederson, Allison derken Mourinho'nun vatandaşı geliyor!

Uzun yıllar boyunca Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, Arjantin ekiplerinden Estudiantes'e transfer oldu. Galatasaray'ın kalesini iki maçta da Günay korudu. Sarı kırmızılı taraftarlar yeni gelecek kaleciyi beklerken Portekiz medyasından sürpriz bir isim gündeme geldi.

Kariyerine Porto altyapısında başlayan ve hala Porto'da forma giyen Portekiz milli takımının da kalesini koruyan Diego Costa, Galatasaray'ın yeni kalecisi olabilir! Henüz 25 yaşında olan kaleci için Portekiz basınında yeni haberler çıktı.

Record'un haberine göre Costa için Galatasaray, yıllık 8 milyon Euro ücreti gözden çıkardı. Portekizli eldivenin bonservisi için 30 milyon Euro isteniyor. Galatasaray pazarlıklarla bu bedeli 20 milyon Euro seviyesine çekmek istiyor.

EDERSON VE ALLİSON’DAN SONRA…

Sarı kırmızılılar önce Liverpool’un başarılı kalecisi Allison’a daha sonra da Ederson’a transfer teklifi yapmıştı. Ederson, bu sene Manchester City’de birinci kaleci olarak düşünülmüyor.

Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır’ın da adı Galatasaray ile anılmış fakat bordo mavili yönetim Uğurcan’ın yurt içinden bir takıma transfer olmasına yeşil ışık yakmamıştı.

