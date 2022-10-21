EDHO'da Behzat Façalı'ydı! Tuzak dizisinin Mahir'i Emir Benderlioğlu kimdir, evli mi?

Tuzak dizisinin güçlü kadrosu arasında kendisi de yer bulan oyuncu Emir Benderlioğlu'nun Marih karakteri ile seyircilerde nasıl bir iz bırakacağı merak ediliyor. Emir Benderlioğlu'nun eşi de kendisi gibi oyuncu... Kendisinin ismi EDHO'da iki kardeşi canlandırdıkları Ceren Benderlioğlu... Tuzak dizisinde Mahir'i oynayan Emir Benderlioğlu ile ilgili detayları aşağıda derledik.

EMİR BENDERLİOĞLU KİMDİR?

Fotoğrafçı, seslendirmen, grafiker ve oyuncu Emir Benderlioğlu, 28 Ekim 1979 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Tam olarak adı Atıf Emir Benderlioğlu’dur. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik mezunudur. 2006 yılında Adem'in Trenleri filmi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Emir Benderlioğlu, Dağ II, Panzehir, Deli Dumrul sinema filmlerinin yanı sıra Sessiz Fırtına, Kavak Yelleri, Ayrılık, Keskin Bıçak, Yer Gök Aşk, Galip Derviş ve Osmanlı Tokadı gibi dizilerde yer almıştır. Emir Benderlioğlu şimdilerde ATv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Behzat Façalı karakterine hayat vermektedir. Emir Benderlioğlu, 1.89 metre boyunda, 92 kilo ve Akrep burcudur.

2010 yılında Ceren Şekerci ile evlenen Emir Benderlioğlu’nun bir kızı bulunmaktadır.



