EDHO'dan neden ayrıldığını ilk kez açıkladı! Yasemin Sakallıoğlu'ndan bomba itiraf

Yasemin Sakallıoğlu, sevilen kadın oyuncular arasında yer alıyor. Karadeniz şivesini kullanışı ve oynadığı dizilerde canlandırdığı Karadeniz karakterleri ile izleyicinin gönlüne girmeyi başardı. Sakallıoğlu, fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da da rol almıştı. EDHO'da Lütfiye karakterine hayat veren oyuncu, ilk kez neden diziden ayrıldığını açıkladı. EDHO'nun Lütfiye'si Yasemin Sakallıoğlu'ndan gelen bomba itiraf...

YASEMİN SAKALLIOĞLU NEDEN EDHO'DAN AYRILDI?

Yasemin Sakallıoğlu, sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden apar topar ayrıldığını şu cümleleri ile anlattı; "Sürekli ağlıyordum dizide. Devamlı birileri ölüyordu. Artık göz pınarlarım kurumuştu ve bana sürekli çay dağıttırıyorlardı. Ben EDHO'da beslemeyi oynuyordum. Ne ağlayacak takat kalmıştı ben de ne de çay dağıtacak takat. O yüzden diziden ayrıldım."

YASEMİN SAKALLIOĞLU KİMDİR?

Yasemin Sakallıoğlu, 1988 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Daha bebekken Rize’ye gönderildi ve 6 yaşına kadar orada yaşadı. Daha sonra yeniden İstanbul’a geri geldi. Düz liseden mezun olduktan sonra bankacılık yapmaya başlayan Sakallıoğlu, çektiği videolar ile tanınmaya başlayınca eğitim almak için konservatuara gitti. Yasemin Sakallıoğlu, eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı.

Oyuncu, sosyal medyada çektiği komik videolarla bir tanındı. Yapımcıların dikkatini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 2015 yılında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosunda yer aldı. Sonra Şahan Gökbakar önderliğinde Zenga isminde ilk sinema filmini çekti.

YASEMİN SAKALLIOĞLU EVLİ Mİ?

Yasemin Sakallıoğlu, 11 Mart 2021 tarihinde nikah masasına oturdu.

