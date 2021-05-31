EDHO'nun 197. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hızır Çakırbeyli'nin bir sonraki hamlesi ne olacak?

Yayılnadığı her hafta reyting rekorları kıran dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta 'Savaş' paniği yaşanır. Öte yandan ise Ömür ile İlyas'ın arasının düzelmesi dikkatlerden kaçmazken, yaşadığı yakınlaşma ise İlyas'ın, Ömür'ü affettiğini düşünülür. Yayınalan 197. yeni bölüm fragmanında Hızır Çakırbeyli ise yeni düşmanı 'Savaş'ı tanımak için bir kaç araştırma yaptırır.

"SANA ÖYLE BİR DÜŞMAN BULDUM Kİ VUR VUR BİTMEZ"

Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta dengeler değişiyor. 197'inci yeni bölüm tanıtımı yayınlanan dizide bu hafta 'Savaş' karakteri merak uyandırır. Düşmanını tanımak isteyen Hızır Çakırbeyli, Savaş hakında bazı araştırmalar yaptırır. Sonucunda ise Savaş'ın birçok özel birim tarafından korunduğu ortaya çıkar. Çakırbeyli, öğrendiklerinin ardından 'Savaşsa, Savaş' tiradını atarak büyük bir göz dağı verir.

EDHO SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli, verdiği savaşta tek tek sevdiklerini kaybeder. Hızır Ali'nin Didem'le evlendiği gün saldırıya uğramasıyla şok yaşayan Çakırbeyli ailesi, Didem'in acı haberi ile yıkılır. Kızının ölüm haberiyle kendini kaybeden Haşmet Façalı ise saldırının arkasındaki isim olan Rıdvan'ın mekanı basar. Rıdvan'ın adamlarını tek tek indiren Haşmet Façalı, yediği kurşunlarla yere yığılır.