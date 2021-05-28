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EDHO'nun eski yıldızı Ece Hakim Harvard'dan mezun oldu

28.05.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynarken Harvard Üniversitesi'ni kazanan Ece Hakim mezun oldu. Amerika'ya yerleşen oyuncu Ece Hakim, mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.

EDHO'nun eski yıldızı Ece Hakim Harvard'dan mezun oldu

ATV'nin en çok izlenen dizilerinden biri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynayan Ece Hakim, dizi esnasında Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanmıştı. Eğitimi için Amerika'ya yerleşen Hakim, diziden ayrılmıştı.
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Şimdilerde Harvard Üniversitesi'nde bitirme tezini veren Hakim, mezun olduğunu duyurdu.
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Psikoloji bölümü eğitimini tamamlayan oyuncu, Instagram hesabından şunları yazdı:

"Lisedeki en yakın arkadaşım bana bu ayıcığı hediye ettiğinden beri Harvard’a gitmek benim hayalimdi. Bugün Harvard’dan mezun oldum!"

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Müjdeli haberi sevenleriyle paylaşan Ece Hakim'e tebrik mesajları yağdı. EDHO'da beraber rol aldıkları Yasemin Sakallıoğlu, ''Güzel suratlım. Gitmeden birkaç gün önce kafede oturduğumuz zaman geldi aklıma. Zaman ne hızlı. Şimdi senin için her şey eskisinden daha güzel olsun inşallah'' yazdı.

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Onur Tan, ''Aaaahhhhhhh ağlamak istiyorum.... içim içime sığmadı resmi görünce... nasıl mutluyum, nasıl yaşlıyım ki gözüm de yaşlı.:))) son cümlenin ingilizcesi yok çevirmeye uğraşma.:))) harvard dev bir başarı ama hayat yolunda Harvard'dan çok daha büyük çok daha muazzam başarıların üstesinden geleceğini öyle iyi biliyorum ki...'' yazdı.

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Songül Öden, ''Oyyyy benim aşkımmmm... gurur duyuyorum seninle en başından beri.. gooooooooo'' yorumunu yaptı.
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Anahtar Kelimeler:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi
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