Edin Visca'dan Emre Belözoğlu'na telefon! (Edin Visca kimdir?)

Medipol Başakşehir'de sezonun ilk üç maçında etkisiz bir görüntü çizen Edin Visca’nın ayrılmak istediği iddia edildi.

Akşam'da yer alan habere göre, Bosna Hersek basınına yansıyan haberlere göre; tecrübeli oyuncu, eski takım arkadaşı olan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu’nun aradı ve Sarı-Lacivertli kulübe gelmek istediğini iletti.

EDİN VİSCA KİMDİR?

Medipol Başakşehir'e, 2011-2012 sezonunda Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar'dan transfer olan Edin Visca 17 Şubat 1990 yılında dünyaya geldi.

Yıldız isim futbol hayatına FK Budućnost Banovići kulübünde başladı. Edin Visca Bosna Hersek futbolunun son dönemde çıkardığı önemli yıldızlar arasında yer alıyor. Adeta istikrar abidesi olan Visca'nın ismi Fenerbahçe ile de anılıyor. Visca kariyeri boyunca 399 maça çıkarken 112 gol 101 asist ile oynadı. Sağ ayağını kullanan Visca, 172 cm boyundadır.

9 yıldır Medipol Başakşehir'de forma giyen Visca sadece 1 kırmızı kart görmüştür. Sadece Başakşehir ile 350 maça çıkan Visca 100 gol 98 asist ile oynamıştır. Edin Visca, Bosna-Hersek Milli Takım formasıyla 52 maçta 10 gol kaydetti.





