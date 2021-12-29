Edin Visca'dan heyecanlandıran paylaşım! Uçağa bindi geliyor! Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Başakşehir oyuncusu Visca'nın adı bir süredir Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyor. Devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncunun adresinin neresi olacağı şu an için kesin değil... Visca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım bu olayların ardından gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

UÇAKTAN PAYLAŞTI

Yıldız oyuncunun paylaştığı fotoğraf büyük heyecan yarattı. Gelen bilgilere göre Başakşehir yüksek maliyeti nedeniyle oyuncuyu değerlendirmek istiyor. Trabzonspor'un yanı sıra oyuncu ile Fenerbahçe ve Galatasaray da ilgileniyor. Trabzonspor'un ısrarla istediği Visca'nın da teknik direktör Abdullah Avcı ile çalışmak istediği bu nedenle bordo mavili takıma gitmek istediği öğrenildi.

19 MAÇTA 4 GOL, 9 ASİST

Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giyen Edin Visca bu sezon Başakşehir formasıyla 19 maçta sahaya çıkarken, 4 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.

