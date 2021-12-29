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Edin Visca'dan heyecanlandıran paylaşım! Uçağa bindi geliyor! Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe...

29.12.2021 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Edin Visca'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Süper Lig devleriyle transferi için anılırken yaptığı paylaşımın nedeni merak edildi. Taraftarlar, menajeriyle birlikte uçaktan fotoğraf paylaşan Edin Visca'nın transfer görüşmesi için uçtuğunu iddia etti. İşte Edin Visca transferinde son durum...

Edin Visca'dan heyecanlandıran paylaşım! Uçağa bindi geliyor! Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe...
Edin Visca

Edin Visca

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir
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Başakşehir oyuncusu Visca'nın adı bir süredir Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyor. Devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncunun adresinin neresi olacağı şu an için kesin değil... Visca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım bu olayların ardından gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

UÇAKTAN PAYLAŞTI

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Yıldız oyuncunun paylaştığı fotoğraf büyük heyecan yarattı. Gelen bilgilere göre Başakşehir yüksek maliyeti nedeniyle oyuncuyu değerlendirmek istiyor. Trabzonspor'un yanı sıra oyuncu ile Fenerbahçe ve Galatasaray da ilgileniyor. Trabzonspor'un ısrarla istediği Visca'nın da teknik direktör Abdullah Avcı ile çalışmak istediği bu nedenle bordo mavili takıma gitmek istediği öğrenildi.

19 MAÇTA 4 GOL, 9 ASİST

Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giyen Edin Visca bu sezon Başakşehir formasıyla 19 maçta sahaya çıkarken, 4 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir Trabzonspor Edin Visca
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