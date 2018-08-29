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Edin Visca: Fenerbahçe ile ilgili konuşamıyorum

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.08.2018 15:07 | Son Güncelleme

Başakşehirli Edin Visca, isminin geçtiği Fenerbahçe transfer haberleriyle ilgili kulüpten kendisine konuşmama talimatı geldiğini söyledi.

Edin Visca: Fenerbahçe ile ilgili konuşamıyorum

Transfer sezonunda ismi zaman zaman Fenerbahçe ile anılan Edin Visca açıklamalarda bulundu. Bosna-Hersek’ten Avaz gazetesine konuşan Başakşehirli futbolcu, sarı-lacivertli ekiple ilgili beyanat vermesine kısıtlama getirildiğini söyledi.

"Türk gazeteciler görebilir"

Fenerbahçe’ye transfer haberleri sorulması üzerine Visca “Evet bu tip şeyler yazıldığının farkındayım. Ancak konuşamam, kulüp bana bu konuda konuşmamam gerektiğini söyledi. Türk basınına konuşmuyorum. Bosna basınına da konuşamam çünkü konuştuğum zaman Türk gazeteciler bunu görüp hemen Türkçe’ye çeviriyorlar” dedi.

"Hedefimiz yine şampiyonluk"

Süper iki yıl üst üste şampiyonluk yarışı vermesine karşın mutlu sona ulaşamayan, geçen sezonu Beşiktaş’ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan Başakşehir’in bu sezonki hedefleri ve bireysel durumu üzerine de konuşan Visca “Bu sezon yine şampiyonluk hedefliyoruz. Yeni sezona hazırım kendimi formda hissediyorum. Yavaş yavaş performansım yükselecek” diye konuştu. (MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe başakşehir visca

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